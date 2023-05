Desgarrador: Vicuña reveló la desesperada reacción de Pampita por la muerte de su hija Blanca

El actor chileno Benjamín Vicuña reveló que Carolina Pampita Ardohaín "se levantaba todas las noches buscándola" a su hija Blanca, tras la muerte de la nena en septiembre de 2012.

Vicuña, que años más tarde se separó de Pampita, presentó su libro “Blanca, la niña que quería volar” y contó cómo vivió junto a la modelo la pérdida de su hija.

“En algún momento pude volver a pensar en nuestra separación con Carolina. En algún lado leí que después de la muerte de un hijo el 75% de las parejas se separan. Es que es muy duro estar en ese círculo donde se retroalimenta el dolor. Tienes que brindarle consuelo a tu pareja y es imposible porque estás destruido, y a tu pareja le sucede lo mismo. No busco justificarlo, pero entiendo que también la tragedia nos separó. Hoy lo que nos une es Blanca y nuestros otros hijos”, señaló el actor.

Vicuña recordó que “Carolina se despertaba todas las noches preguntando desesperada dónde estaba su Blanquita. Se levantaba de la cama, caminaba por el pasillo e iba a su cuarto. La buscaba como una leona desesperada”.

“Yo solo podía abrazarla, contenerla y responder: ‘Nuestra niña está bien, está en un lugar mejor’. Como una frase que se repite, como un texto aprendido de una escena mala”, afirmó.

“Este libro es un tributo a mi niña y una emoción desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo. En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien. Que quienes están atravesando una pérdida, sufriendo o acompañando un duelo, puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla”, finalizó.