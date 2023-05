Video: le robaba las mochilas a nenes que volvían de la escuela y los vecinos lo ataron a un poste de luz

Vecinos ataron a un poste de luz a un delincuente de 22 años que le robaba las mochilas a los nenes que volvían de la escuela.

El hecho ocurrió en Rosario y quedó registrado en un video grabado por los propios vecinos. El delincuente fue visto por dos hombres en el momento justo en el que le estaba robando las mochilas a dos nenes de 11 años que habían salido del colegio. Los dos vecinos lo corrieron, lo agarraron y, tras recuperar las mochilas, lo ataron contra un poste de luz hasta la llegada de la Policía.

“Fui a dejar a mi hija a mi casa y volví muy loco a buscarlo porque creo que con los chicos no hay que meterse, menos con la edad que tienen”, contó Jonatan, el hombre que se encargó de atar al ladrón,

"Yo no quiero que nadie salga lastimado. Soy padre de 4 chicos, hice lo que tenía que hacer para que no le siga robando a los más chicos”, dijo. “Si vemos que le están robando a los chicos metámoslos presos porque los chicos no tienen la culpa”, agregó.

Una adolescente también fue asaltada por el mismo delincuente y la mamá dio detalles del hecho: “Fue al mediodía, mi nena estaba caminando por la calle y este hombre la quiso agarrar del brazo. Justo pasó una señora y la agarró a mi hija, si no se la llevaba. Él siguió caminando como si nada”.

La policía arribó al lugar donde el ladrón estaba atado al poste, le sacó la soga del cuello, le puso las esposas y lo trasladó a la comisaría.