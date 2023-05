Abuso sexual: luego de 5 años, luchan contra la prescripción de la causa contra los hermanos Popp

Desde la Asociación Civil Anímate brindaron una conferencia de prensa con el objetivo de visibilizar el último revés de un caso de abuso sexual denunciado en Olavarría: afirman que, luego de 5 años de la denuncia, la Justicia intenta prescribir la causa.

Se trata de una denuncia por abuso sexual realizada en 2017 contra Ramiro Miguel y Carlos Rafael Popp. La misma fue realizada por por seis mujeres que, en el momento de los abusos, eran menores de edad.

De acuerdo a lo que declaró el abogado de las víctimas durante la conferencia, luego de 5 años de investigación “la Sala Quinta de casación, de manera apresurada, determinó la prescripción de la acción penal por el tiempo transcurrido entre los hechos y la denuncia”.

Ramiro Miguel y Carlos Rafael, muy conocidos en la ciudad, fueron denunciados por sus propias hermanas, y en el momento de la denuncia fueron apartados de sus puestos de trabajo.

“Se presentó una situación que es muy injusta para las víctimas, quienes, en vez de estar viendo el avance de la situación penal, se encontraron con que la Sala Quinta de Casación pretende hacer prescribir la causa. Aunque es una decisión que aun no está firme, estamos luchando para que eso no ocurra”, manifestó durante la conferencia Paolo Lamouré, el abogado de las hermanas.

“Ahora estamos pidiendo un recurso a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires para que esta situación se revierta, y por eso queremos visibilizarlo. La prescripción no significa que los hechos no hayan ocurrido o que haya una declaración de inocencia respecto a los denunciantes, significa que la acción legal no puede continuar, y nosotros creemos de que el Sistema Judicial tiene todas las herramientas y los elementos para avanzar en la causa”, agregó.

Aparte de eso, el letrado explicó que la decisión de prescribir la causa tendría que ver “con el tiempo transcurrido entre los abusos y la denuncia de los mismos”.

“El criterio de la Sala Quinta es que la denuncia se tendría que haber hecho cuando sucedieron los hechos, momento en que las victimas contaban con 3 o 4 años, y que como que como la denuncia no fue hecha en ese momento prescribió, cosa que es terriblemente injusta, porque hace que las víctimas, aparte de sufrir los hechos aberrantes de abuso, se encuentren con una supuesta responsabilidad de no haber actuado a tiempo”, subrayó.

Por su parte, la referente de la organización -que acompañó la causa desde sus inicios-, afirmó que pretenden que "esta causa no quede, como otras tantas, en el olvido" y subrayó la existencia de "elementos contundentes" para determinar la culpabilidad de los denunciados.

"Prescripción no significa inocencia, prescripción no significa que los hechos no hayan ocurrido, todo lo contrario: hay pericias que fueron contundentes", manifestó.