Hinojo: duerme en el piso con sus hijas y no tiene heladera

Una olavarriense que vive en la localidad de Hinojo, contó la difícil situación que atraviesa junto a sus dos hijas y pidió ayuda a la comunidad: duermen en el piso, no tienen cama ni heladera.

La joven contó a Infoeme: "Estoy durmiendo con mis dos nenas en el piso, el colchón se me hechó a perder y no tengo ni una mínima posibilidad de comprar" y explicó que recibe ayuda de su expareja, pero económicamente no le alcanza.

"Al no tener heladera venimos luchando con eso, tirando plata porque la comida en el día se me hecha a perder", agregó desesperada.

Quien pueda colaborar, debe comunicarse al 2284 67-6987.