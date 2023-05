"No estoy bien": alarmante mensaje de Alejandro Sanz en redes sociales

Pronto a su gira por Sudamérica, el artista español Alejandro Sanz generó preocupación entre sus fanáticos con una desoladora publicación en redes sociales: "No estoy bien".

La salud mental empezó a dejar de ser un tabú y son muchas las celebridades que alertan sobre los problemas que acarrean en ese sentido, una cuestión fundamental que afecta a millones de personas de todo el mundo, de todos los ámbitos y clases sociales. En las últimas semanas, una de las personalidades que volvió a poner el tema en la discusión fue Karina La Princesita, quien contó que viene luchando contra un cuadro depresivo.

En las últimas horas fue Alejandro Sanz quien reconoció que no la está pasando bien y publicó en sus redes sociales un doloroso posteo que generó preocupación entre sus fanáticos. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado", escribió con crudeza el cantante español en su cuenta de Twitter. "Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", siguió.

Con varios conciertos planificados, Sanz agregó: "Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer". "Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil", continuó el artista.

Para cerrar, el artista español dejó un mensaje cargado de empatía para quienes lo leyeran: "Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual". Rápidamente la publicación se llenó de comentarios en apoyo para el artista, que no se encuentra pasando un buen momento pese a la cantidad de conciertos que pudo dar en el último tiempo por América del Sur.

Fuente: El Destape.