María Maíz: “Me dio pena no poder jugar la Final al nivel que venía jugando”

El pasado domingo, en horas del mediodía, María Victoria Maíz cayó en la final del Campeonato Argentino de Bochas y luego de saludar a propios y extraños que se acercaron a las canchas de Pueblo Nuevo, habló con la prensa.

“Si me decían antes de empezar el torneo de llegar a la final, firmaba en cualquier lado y con los ojos cerrados, ahora me dio pena no poder jugar al nivel que venía jugando con una rival que no podes pifiar porque arrima realmente muy bien”, fue el primer análisis de María Maíz que cedió ante Milagros Pereyra por 12 a 3.

La bochófila olavarriense que jugó con una molestia todo el certamen nacional que reunió a 16 asociaciones de todo el país, le restó importancia al inconveniente físico: “No es excusa para perder de la manera que perdí; ella no me dio chances, no perdió ninguna bocha y es lo que hizo la diferencia”.

A sus 42 años y tras haberse alejado cuatro años de las canchas, quien fuera campeona del mundo casi una década atrás aseguró que su rival entrerriana “evolucionó un montón en estos cuatro años que yo dejé y la tengo que felicitar por su profesionalismo y el nivel”.

Por último, la profesora de educación física no obvió la organización de las entidades olavarrienses: “El Torneo Fue excelente en cuanto a su organización; las delegaciones todas se fueron súper contentas y en cuanto a lo que es infraestructura de canchas, Olavarría está en un excelente nivel y quedó demostrado. Hay mucha capacidad y se vio repleto. No hay más que felicitar a los organizadores y a los colaboradores que nos han hecho quedar espectacular”.