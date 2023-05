Cristina Fernández: "Soy del pueblo y de ahí no me muevo"

A 20 años de la asunción del expresidente Néstor Kirchner, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó ante una multitud en la Plaza de Mayo y fue la única oradora en el acto del Frente de Todos.

En este marco, Cristina Fernández recordó los primeros pasos del gobierno de Néstor Kirchner y expresó: "Cuando él llegó el Estado era chiquitito, pero la deuda externa era grande".

"Cuando se cayó esa falsa dolarización de los noventa esta Plaza estalló", recordó al tiempo que profundizó: "Cuando llegó Néstor, jubilarse no era un derecho" y aseguró que Néstor Kirchner "sigue viviendo en el corazón de cada argentino y argentina al que le dio dignidad".

Ante una plaza que cantó a coro "Cristina Presidenta", sostuvo: "Necesitamos poder articular algo distinto, no podemos seguir atados a una economía primarizada y a los precios internacionales, a que llueva o a que salga el sol. Necesitamos articular lo público y lo privado, una alianza para agregar valor e incorporar tecnología".

En relación a la deuda con el FMI apuntó: "Si no logramos que el programa que el FMI impone a todos sus deudores sea dejado de lado y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento, industrialización e innovación tecnológica, va a ser imposible pagarlo, por más que digan lo que digan".

"El FMI le dio a Macri 57.000 millones de dólares para que gane las elecciones”, afirmó y destacó que "la Argentina volvió a crecer, pero el crecimiento se lo están llevando cuatro vivos".

Por otra parte, acerca de la oposición planteó: "Nunca fui de ellos ni lo voy a ser. Hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa, yo soy del pueblo y de ahí no me muevo", dijo luego de repasar los números con los que terminó su gestión con un "51%" de distribución de la riqueza en favor de los trabajadores.

"Hay que volver a renovar ese pacto. Cuando escucho y dicen hay que acabar con el peronismo o con el kirchnerismo...por favor...si con ganar me alcanza, ¿por qué tenemos que llegar al exterminio del otro?, Y se los digo como parte de una generación que fue devorada", enfatizó al encabezar el acto en Plaza de Mayo por el 20º aniversario de la asunción de Néstor Kirchner como Presidente.

Fuente: Télam.