¿Qué pasará con Cristina Fernández de Kirchner tras el veredicto?

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por el Tribunal Oral Federal N° 2 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por “administración fraudulenta” en el marco de la causa de obras públicas de Santa Cruz, conocida como “Vialidad”.

Tras conocerse este fallo histórico, son muchas las preguntas que surgen sobre la situación de Cristina Fernández de Kirchner, entre ellas, qué pasará con las elecciones de 2023 y qué posibilidades hay de que cumpla su sentencia en prisión.

- A partir de la sentencia ¿puede ir presa la Vicepresidenta?

Por el momento no, ya que la condena empezará a ejecutarse cuando este firme; esto quiere decir, una vez que no queden más recursos posibles. El fallo, del cual se conocerán sus fundamente el año que viene, puede ser recurrido ante la Cámara Federal de Casación Penal y, después, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, Cristina Fernández de Kirchner, no podría ser detenida porque la protegen sus fueros de vicepresidenta hasta el 10 de diciembre de 2023.

- ¿Hasta qué punto protegen los fueros a la Vicepresidenta?

Mientras siga siendo Vicepresidenta, incluso ante una pena de prisión si su condena quedara firme. En este caso, se configuraría una causal de juicio político. Incluso con condena firme, serias necesario el voto de dos tercios de los senadores y de los diputados para sacar a Cristina Kirchner de su cargo a través del procedimiento de juicio político. Y si la condena quedara firme con ella en otro cargo que también le otorgara fueros ocurriría lo mismo.

- Si tuviera que cumplir su pena de prisión efectiva ¿iría a la cárcel o tendría prisión domiciliaria?

E 19 de febrero, Cristina Kirchner cumplirá 70 años y la Ley establece determinados supuestos en los que el juez de ejecución “podrá disponer” el cumplimiento de la pena impuesta en prisión domiciliaria, uno de ellos es que el condenado sea mayor de 70 años.

- ¿Podrá ser candidata en las elecciones de 2023?

Si antes de las elecciones es condenada con un doble conforme, es decir: con dos sentencias condenatorias sucesivas y su condena está firme, la justicia electoral podría impedírselo.

- ¿Qué ocurre con la inhabilitación para ejercer cargos públicos?

Si Cristina Fernández de Kirchner fuera elegida en un nuevo cargo en las próximas elecciones y en ejercicio, quedará firme la condena en su contra, podría provocarse un conflicto institucional ya que no hay antecedentes de una situación semejante.

- ¿Podría indultarla Alberto Fernández?

La doctrina mayoritaria entiende que sí, sin embargo hay constitucionalistas que sostienen que no es posible porque los delitos de corrupción no pueden ser indultados. El indulto no requeriría esperar que la condena quede firme.

