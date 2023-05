Quincena de olavarrienses en otra ronda del Selectivo de Menores APA

Una quincena de representantes locales participaron de la 4° fecha del Selectivo de Menores para conformar los equipos nacionales de formativas.

Los deportistas del ACOP viajaron el pasado fin de semana a la “Docta” para ser parte de la competencia nacional reservada desde Sub12 a Sub18 y en lo que respecta a resultados, la mejor colocación fue la de Teo Gamondi, que en compañía de Ignacio Archieri, fueron subcampeones.

El olavarriense y su compañero que lideran la categoría Sub18, cayeron en la Final ante Daian Verna y Juan Ignacio Rubini, también de Buenos Aires.

La delegación estuvo compuesta por Ian Barragán en Sub12 A, Santino Salazar en Sub14 B, Mía Irazabal en Sub14 A, Guillermo Ángulo en Sub16 C, Renzo Leal en Sub16 C, Ian López en Sub16 B, Jeremías Acuña en Sub16 B, Teo Gamondi en Sub18 A, Mateo Conte en Sub18 A, Lautaro Acevedo en Sub18 A, Mateo Angulo en Sub18 C, Nicolás Krohn en Sub18 C, Martín Burnet en Sub18 C, Tobías Block en Sub18 C y Oriana Allen en Sub18 B femenino. Los mayores a cargo del equipo fueron Gastón Ressia y Paola Olivera.