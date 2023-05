Ante la intensa lluvia, diferentes puntos de la ciudad registraron inundaciones: “No podemo salir ni en lancha”

Luego de toda una noche y una mañana de con fuertes tormentas -en la que llegaron a caer 22.1 milímetros de lluvia-, un grupo de vecinos afirmó que se registraron inundaciones en la zona cercana al barrio Provincias Argentinas. “Necesitaríamos una lancha para poder salir”, manifestaron.

Aunque el problema no es inédito, ya que no es la primera vez que se registran inundaciones en dicha zona, los residentes del lugar afirmar que en esta oportunidad “ya no se puede ni salir de casa”.

“Estamos prácticamente varados en nuestras propias casa. No podemos salir. Las calles están inundadas, completamente empantanadas", precisó una de las referntes del reclamo.

Se trata de la zona detrás de La Máxima, aledaña al barrio Provincias Argentinas y al Pio I.

Para exponer la situación, los vecinos del lugar hicieron públicas varias fotos correspondientes a la esquina de San Juan y Merlo, a la de San Juan y Rufino Fal y la de Córdoba y Fassina, algunos de los lugares en donde la acumulación de agua hizo imposible el tránsito. De toda maneras, aseguraron que no son los únicos puntos del barrio que se encuentran en ese estado.

“Hace poco pasaron la máquina por la Sarmiento, tiraron tierra negra arriba, y sinceramente fue peor, porque ahora eso está completamente empantanado. Son dos manzanas en las que la gente literalmente no puede salir, no puede salir del barrio”, explicó la vecina.