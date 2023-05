Una heladería escrachó a Martín Liberman en las redes

Una heladería escrachó al periodista deportivo Martín Liberman en las redes sociales. El comunicador se llevó una sorpresa luego de pedir un canje y se volvió tendencia en las redes.

A través de un mensaje privado, Liberman se comunicó con la heladería Lado Bueno y les propuso hacer un canje: recibir helado a cambio de una mención en redes sociales.

“Me gustaría proponerles un canje con continuidad. Me encantó vuestro helado”, escribió el periodista, pero la respuesta no fue la esperada: “Hola Martín! Por el momento no estamos realizando este tipo de acciones, te agradecemos el interés y muchos éxitos!”.

Horas después, Liberman subió una historia en la que se ve una foto de un pote de helado que habría pedido a Ladobueno: “Si pedís helado en @ladobuenook es muy probable que te venga el pote así! Sinvergüenzas, llenen el pote, no estafen a la gente”, posteó.

La respuesta de los dueños de la heladería no tardó en llegar: publicaron la charla privada que habían mantenido con el periodista cuando les pedía canje.

“No sean como Martín Liberman, que miente y cuando te negás a regalarle el helado te escracha. Ah, y encima odia a Messi, lo cual es peor que lo primero”, escribieron.