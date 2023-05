Semana de la Lucha contra la Triquinosis: la importancia de comer embutidos correctamente rotulados

El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia resolvió instituir la tercera semana de mayo de cada año como la Semana de la Lucha contra la Triquinosis, con el objetivo de fortalecer y potenciar el conocimiento de la información referida a esta enfermedad, su control y prevención.

Bromatología explicó que la triquinosis es una enfermedad que se transmite de los animales a las personas producida un pequeño parásito que se aloja en los músculos de los animales y que afecta principalmente a los cerdos y también puede afectar a especies silvestres como jabalíes, pumas, etc.

Las personas se enferman al consumir carne cruda o mal cocida de porcinos o de animales silvestres con parásitos o productos sin cocción, como salames, chorizos o bondiola, elaborados con carnes que no han sido analizadas previamente. Es fundamental tener en cuenta que las larvas no se observan a simple vista y no alteran ni las características externas, ni el sabor ni el color de la carne o de sus derivados.

Por este motivo, quienes elaboren chacinados utilizando carne cruda o de animales silvestres, deben verificar que la materia prima sea apta para el consumo, remitiendo la muestra a un laboratorio para realizar la prueba de digestión artificial.

Este método representa una herramienta fundamental que posibilita el diagnóstico temprano de la triquinosis para evitar el contagio al ser humano.

En nuestra ciudad quienes producen de manera casera alimentos con animales domésticos o salvajes deben remitir muestras de 100 gramos aproximadamente del músculo diafragmático (entraña) refrigerado (nunca congelado) individuales por cerdo faenado para realizar el control pertinente.

La muestra podrá ser remitida a la oficina municipal de Bromatología ubicada en la Av. Urquiza 5493, los días jueves de 7:30 a 12:30 y viernes entre las 7:30 y las 10. El resultado se obtiene en menos de 24 horas y tiene un costo de $3498.

Por otro lado, se recomienda el consumo de chacinados y/o embutidos correctamente rotulados.

Para más información comunicarse con la Dirección de Bromatología al teléfono 423737.