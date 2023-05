Revelaron el nombre del actor que está de novio con Viviana Canosa

La periodista Viviana Canosa está de novia con un reconocido actor y no quiso dar su nombre. Sin embargo, en las últimas horas un periodista de espectáculos reveló el nombre del actor.

“La señora Viviana Canosa pasó fin de año en España. Lo pasó con una pareja conocida del medio, que son Oscar Martínez y Marina Borenztein. Ahí está el punto de partida de esta relación de la conductora, que ya te digo que no es Marcelo Mazzarello”, informó el periodista Pampa en Nosotros a la mañana., y dio una pista: “Él es un caballo salvaje”.

"Uno piensa en la película”, dijo El Pollo Álvarez, y Pampa acotó: “También tuvo un relato salvaje…”.Tras leer la lista de los actores que estuvieron en los dos films, revelaron el nombre del actor que estaría de novio con Canosa: Leonardo Sbaraglia.

“Una amiga conocida de Viviana que comió en España con el señor Martínez y con Borenztein me dice que fue ahí donde Canosa conoció a Sbaraglia”, lanzó Pampa. “¡Me encanta! ¡Esto es una bomba! Viviana, felicitaciones, felicitaciones”, señaló Cinthia Fernández.

“Acepté una cita, tuvimos un verano espectacular, ya nos dimos. Es muy conocido, pero no es poderoso. Sería una tapa tremenda pero no la van a tener porque yo soy muy escondedora”, había dicho Canosa. "Aclaro que no es político. Los políticos son muy aburridos”, agregó.