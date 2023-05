Un hombre murió tras volcar en la ruta y le robaron los dólares que llevaba en el auto para comprarse una casa

Un hombre de 38 años murió tras volcar con su auto en la Ruta Provincial 6 y le robaron los dólares que llevaba en el vehículo para mudarse con su familia.

El trágico accidente ocurrió cerca de la localidad de General Roca, en Río Negro, cuando el conductor de un Citroën C4 viajaba hacia Cutral Co (Neuquén) y volcó tras perder el control del auto.

La víctima sufrió graves heridas y fue trasladada de urgencia al hospital Francisco López Lima, donde falleció minutos después pese al esfuerzo de los médicos.

El hombre, que vivía en Santa Fe, había conseguido trabajo en un Casino y se iba a mudar a Neuquén con su esposa y sus dos hijos. El proyecto familiar contemplaba comprar una casa y por eso llevaba los dólares en el auto, pero gran parte de esa suma de dinero fue robada tras el accidente.

"Se fue el lunes para llegar y acomodarse en el hotel en el que iba a trabajar. Nosotros habiendo vivido en el sur, siempre quisimos irnos de nuevo, escapándonos de la miseria que nos trae Santa Fe. Trabajos mal remunerados, miseria e inseguridad. Vivimos en Guadalupe Oeste y nuestros hijos no puede ni salir. En noviembre golpearon al de 15 para robarle el celular y ese fue el detonante para pensar que nuestro ciclo en Santa Fe había terminado", contó Georgina Flor, esposa de la víctima.

Mientras José viajaba, estuvo en contacto permanente su pareja. Según contó ella, le dijo que tenía que manejar despacio porque las rutas eran "un desastre". "Me parece que me mintió, me dijo que iba a parar a dormir y no lo hizo, pero me dijo que le faltaban 600 kilómetros. El auto quedó hecho un bollo, a José lo pudieron sacar, lo llevaron hasta el hospital, no sé si lo sacaron con vida o no. No sé si mi esposo estaba vivo. Empecé a llamar a todos los hospitales y en el General Francisco López Lima el médico de guardia me confirmó su deceso", relató su esposa.