“El lado C de Capusotto” en el Teatro

Este domingo 14 de mayo, desde las 20, Diego Capusotto y Nancy Giampaolo ofrecerán una charla abierta en la que revelarán “lo que nadie sabe de Capusotto, sus personajes y entretelones que el público no conoce” del “lado oculto” que tiene “todo artista”.

Bajo la producción de Damián Sequeira, en esta obra se compartirán anécdotas, problemas, alegrías, tristezas y eventos inesperados en torno a la trayectoria y la vida personal de una de las figuras más populares de las últimas décadas, serán repasados con su estilo inconfundible.

Se trata de una propuesta que combinará el material audiovisual sobre el que el actor brindará en vivo detalles desconocidos, con pasajes de su biografía personal y un posterior diálogo con el público.

Sobre su prolífica carrera y su trabajo, el artista declaró en una entrevista: “Hice lo correcto porque era lo que tenía ganas de hacer, en términos públicos, he transitado por cosas en televisión que no me han gustado como espectador, aunque cuando intervine la pasé bien. Hubo un programa en el que laburé que era una porquería, pero puesto a optar entre estar en una oficina o estar haciendo ese programa, reafirmé la elección de la segunda alternativa”.

Las entradas tienen un valor de $ 5500 Platea Baja- $ 4950 Platea Alta- $ 4400 Pullman.

Por la compra on line en www.articket.com.ar deberá sumarse el 5% por el cargo por servicio de Articket. Por venta en el Teatro con tarjetas de crédito y débito en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo.