Agustín Mestralet sobre el aumento del 246% en el agua: “En Olavarría gobierna ‘Juntos por el Tarifazo’”

Así se refirió el precandidato a intendente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda sobre el aumento aprobado por mayoría en el Concejo Deliberante con los votos del PRO, el curismo y la UCR.

“El gobierno de Galli es una fábrica de escándalos. Como si no fuera poco la venta fraudulenta de terrenos, la ineficiencia en las TUVI o el robo de las tarjetas alimentarias, ahora tenemos esta nueva mancha para todos los socios políticos de Juntos. El tarifazo en el servicio sanitario es escandaloso por su monto sideral, que quieren disimular haciéndolo en cuotas, y porque está flojísimo de papeles”, dijo Mestralet sobre la aprobación de la medida.

Agustín continuó: “El gobierno municipal y la UCR le garantizan mayores ganancias a Coopelectric (administrada por el curismo) a costillas del bolsillo de los vecinos olavarrienses. No le exigen inversiones ni los multan por los cortes de agua y la poca presión que llega a los barrios. No investigan la contaminación del arroyo por parte de la planta depuradora cloacal. No convocan siquiera a una nueva audiencia pública para cumplir con las formas. Pero sí son los primeros en avalar el aumento con los números ‘dibujados’.”

Al respecto agregó: “Tenemos razón cuando exigimos la apertura de los libros contables de Coopelectric para conocer sus costos reales y también las ganancias que se lleva su consejo de administración. Es lo mismo que sucede a nivel provincial y nacional con los servicios de luz y gas: las privatizadas reciben subsidios millonarios y aumentos de tarifas sin ningún control, tanto de la mano del macrismo como de la del Frente de Todos.”

Para terminar, el precandidato de la izquierda arremetió: “Este tarifazo del agua tiene que retroceder. Si el intendente no lo veta, hacemos un llamado a la acción directa de los vecinos para desconocerlo y no pagar las facturas del servicio de agua y cloacas a partir de las próximas facturas que ya vendrán con aumentos superiores al 100%.”