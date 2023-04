"Me arrodillé para que no me deje": revelan quién es el famoso que le rompió el corazón a la China Suárez

Tras su separación de Rusherking, la actriz Eugenia la China Suárez habló de su vida sentimental y reconoció que le rompieron el corazón en dos oportunidades.

"Me rompieron el corazón a los veintipico. Fue muy duro, era muy celoso, y me decía 'te amo pero no puedo con tu personalidad'. Se había enamorado de mi libertad, mi independencia. Y hablo de cómo soy yo, no de libertad de estar con 20 personas a la vez", dijo la China en una entrevista que le concedió al programa Fernet con Grego, que conduce Grego Rosello por LUZU TV,

"Yo me acuerdo que me arrodillé. Me vi. Fue durísimo. Como la desesperación de decir 'qué hago arrodillada diciéndole por favor que no me deje'. Porque me decía 'te amo, me encantás pero no puedo estar con vos por tu personalidad. Me hace mal, me da celos'. Y yo le decía que iba a cambiar", confesó la China.

"Cosas que una hace en momentos de desesperación que después, la vida no por nada es sabia y acomoda a todo el mundo en su lugar. Fue muy cag…, era más grande. Te acordás tarde, hdp. Un año y medio estuviste, ¿y un año y medio después te das cuenta que te hace mal?", afirmó.

Tras una ardua investigación, los seguidores de la China Suárez señalaron a David Bisbal por el que la actriz se arrodilló para que no la deje.

La China y el cantante se conocieron en 2014, durante las grabaciones del videoclip “Hoy”. El flechazo fue inmediato y no tardaron en ponerse de novios, aunque todo terminó de forma repentina y con sospechas de infidelidad de parte del español.

"Te rompen el corazón porque a veces no te eligen y es muy duro. Es lo que pasa mucho. Se enamoran de tu independencia y libertad, y es lo primero que te quieren sacar. No es que pase siempre, pero me ha pasado alguna que otra vez", reconoció.

Por último, reveló que después hubo un segundo hombre que la hizo sufrir mucho: "Mis amigos saben quién fue el segundo por el que me arrodillé".