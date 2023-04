Café Literario en la Biblioteca 1° de Mayo, una propuesta con “un fin social y cultural”

En vísperas de una nueva jornada de Café Literario “Poemas y cuentos para compartir” en la Biblioteca Popular 1° de Mayo, Infoeme dialogó con la coordinadora del espacio, también escritora local, Magdalena Eyler quien valoró este encuentro y expresó que “tiene un fin social y cultural”.

El café literario comenzó en noviembre de 2010. “Este año estamos cumpliendo 12 años consecutivos de Café Literario”, acotó Magdalena muy entusiasmada sobre la propuesta que impulsó luego de una presentación de un libro de un autor local.

“Ese día, en la presentación, unas señoras se acercaron y me dijeron ‘Mari, vos tenés que hacer algo, armar algo’. Algunas habían publicado, otras no. Y yo la verdad que dije, ‘tendría que hacer algo a traer a esta gente que escribe en silencio, digamos, porque después que termina su trabajo, o no lo termina, lo pone en un cajón y nadie sabe’”, recordó la escritora local e indicó: “Hay cosas muy lindas que salen durante la jornada de café”.

En sintonía con esta propuesta, llegó su jubilación como docente y posteriormente unos años de intensa escritura en los que finalmente se decidió concretar el Café Literario.

“Ha pasado tanta gente por el café literario de la 1º de mayo que, bueno, se está sosteniendo en el tiempo. Hay gente que se ha ido, hay gente que publicó, hay gente que está esperando esas dos horas, que también tienen un fin social y cultural, porque son dos horas que la gente que está sola, que la mayoría es mayor, tiene ese espacio para poder hacer conocer su obra”, agrega

El café literario propone a quienes asisten “dejar fluir”. Algunos llevan lo que escribieron en la semana, mientras que otros aportan lo que rescataron de antes y lo mejoraron.

Aunque este año, la propuesta estaba en duda, “porque la coordinadora se ha puesto grande” justifica Magdalena acerca de sí misma e indica: “En el invierno se cuida y el horario es de 18 a 20, la verdad que cuesta salir”. Tomo impulso para volver en la misma sintonía.

“Va a ser como siempre, es espontáneo, ellos llevan material, lo comentamos un poquito si se da, si no, leen mientras se toman el cafecito. Y así vamos. Me gusta, es un grupo hermoso. Estoy contenta porque volvemos como renovadas”, cerró.

La nueva edición del Café Literario tendrá continuidad este viernes 28 de abril, a las 18, en Dorrego 2557. Por informes comunicarse al 416422 de 8 a 12 y de 15 a 19.