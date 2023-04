“¿Cuánto todo esto?”: una famosa fue al supermercado, enfureció por los precios y publicó el ticket

La inflación se convirtió en un dolor de cabeza para los argentinos y afecta el bolsillo de todos, especialmente de los que menos tienen. El aumento de precios no para de crecer y hay preocupación entre los consumidores.

La farándula no escapa a esta situación económica que afecta al país. En las últimas horas, una famosa se mostró indignada por lo que gastó en un supermercado y publicó el ticket en sus redes sociales.

La modelo Barby Franco, pareja del mediático abogado Fernando Burlando, posteó una foto en la que se ven diferentes productos de limpieza, botellas de agua mineral, detergentes, gaseosas, lavandinas y condimentos, entre otros productos. “¿Cuánto todo esto?”, preguntó a sus seguidores en una historia de Instagram.

"No, no, no. Anonadada con el total de la cuenta. Literal compré todo eso más un par de salchichas, unos panes para panchos... No, me quiero matar. Literal. No me alcanzó la plata, de hecho”, escribió.

Barby publicó el ticket del supermercado y la compra superó los 120 mil pesos. Una suma que podría haber sido aún más elevada si no hubiera aprovechado una serie de descuentos en algunos productos.

El monto total de la compra era de 124.421,36 pesos que, gracias a un descuento, disminuyó a un costo final de 120.180, 65 pesos.