Ahora: confirmaron cuatro casos positivos de dengue en Olavarría

La Secretaría de Salud del Municipio informó que los casos sospechosos de dengue que estaban en estudio en Olavarría resultaron ser positivos luego de que se realizaran las pruebas correspondientes.

“Los pacientes cuentan con antecedentes epidemiológicos de regreso de viajes de Paraguay y CABA y se encuentran en buen estado de salud, transitando la enfermedad en sus domicilios”, detallaron desde el organismo.

Desde los primeros días de abril, los equipos de las Direcciones de Epidemiología e Inmunizaciones y Bromatología trabajaron en los seguimientos sanitarios y bloqueos correspondientes en las zonas aledañas a la residencia de las personas.

“Al realizar los operativos de control focal, se encontraron larvas de mosquitos aedes, por lo que continúan las recomendaciones a la población de descacharrar en los domicilios”, alertaron.

Asimismo, desde el organismo de salud recomendaron mantener el orden y la higiene de los patios y terrenos baldíos, evitar juntar agua de lluvia o, en caso que esto resulte indispensable no almacenarla por más de tres días, cepillando todo el recipiente antes de recoger agua nuevamente, cambiar el agua de los bebederos de animales diariamente, no dejar recipientes sin tapar en el patio, no juntar chatarra y elementos en desuso.

"Aún no existen vacunas eficientes contra estas enfermedades. El único camino actual es la prevención y la base de dicha prevención es la educación en todas sus aristas. Estamos criando a este mosquito en nuestras viviendas, comercios y cualquier otro predio donde haya recipientes capaces de acumular agua", recordaron.

Ante la sospecha de la presencia del mosquito Aedes aegypti pueden enviar una foto al mail de Bromatología: veterinaria.bromatologia@olavarria.gov.ar, indicando número de teléfono y domicilio.