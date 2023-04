Lágrimas y profundo dolor: la sorpresiva noticia que confirmó Caramelito Carrizo

Sorpresiva. Así fue la noticia de la separación de la actriz y conductora Cecilia Caramelito Carrizo, quien llevaba 25 años de matrimonio con el productor Damián Giorgiutti, con quien tuvo a sus dos hijos Lorenzo (17) y Benito (13).

“En estos meses estuve muy guardada, en muchos momentos cuando estoy muy triste y muy mal tiendo a quedarme sola”, reveló Caramelito.

“Tengo amigas o tías que me dicen: cómo no viniste, cómo no me llamaste. Porque estoy llorando todo el día abajo de la cama. A mí a veces me pasa, a veces que no me sale la palabra, estoy tan triste que me quedo súper metida para adentro”, contó.

La separación se produjo tras la muerte de su hermano, el músico Martín Carrizo, que falleció en enero de 2022 tras una larga batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Caramelito dijo que se apoya en su terapeuta “que es lo más, que la adoro". Y agregó: "Por supuesto, están mis hijos, que son grandecitos y si bien esto nos toca a todos, porque claramente la separación nuestra tiene que ver con que cambió nuestro formato de familia, lo que se evidenció que quien estaba más triste era yo. Y esos abrazos y esa compañía siempre están de parte de ellos. Siempre quise hablar y explicarles todo a ellos y se intercambiaron los roles, porque me están conteniendo”.

“Hoy trato de interpretar que antes de la separación, evidentemente habría habido señales y yo no fui lo suficientemente lúcida como para verlas. O es el poder de la negación. Hoy me lo pregunto: ¿Será que yo negaba una cosa que era más evidente? En el último año nuestro ya hablamos de que había alguna que otra cosa que resolver entre nosotros, había cierta desconexión... 25 años juntos, vivimos un montón de cosas y todas las hemos superado. Realmente me imaginé que esta también la superaríamos. Lo que yo más quería era quedarme con él, no me imaginé que íbamos a terminar separándonos. Pero somos dos en la pareja y los dos tenemos derecho a todo, a rehacer nuestra vida, a decir lo que pasa...”.