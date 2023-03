Endere denunció discriminación a Olavarría en el reparto de fondos

El Presidente del bloque Juntos, Martín Endere, apuntó a la falta de apoyo del bloque Frente de Todos a proyectos que cuestionan la gestión de Kicillof y denunció discriminación a Olavarría en el “reparto discrecional de los fondos de Provincia y Nación”.

El cruce se produjo en el marco de la primera sesión ordinaria del HCD del 2023 en torno a un Proyecto de Resolución que solicita la restitución de fondos de coparticipación de Fondos a los 134 Municipios por la distribución indebida a La Matanza, en tanto que el segundo “señala la insuficiencia del aumento al Servicio Alimentario Escolar (SAE), presentados por el bloque UCR-Juntos”, detallaron desde Juntos.

En este sentido y refiriendo también a dichos del bloque Frente de Todos acerca de las obras de cloacas en el partido de Olavarría, Endere consideró: “Es soberbio decir que el Ejecutivo no escucha a los vecinos de Olavarría y que no tiene un plan de acción respecto de lo que tiene que ver con el desarrollo de cloacas en la ciudad”.

En relación a esto último, ponderó que la gestión de Galli realizó cloacas en muchos barrios de la ciudad y mencionó el barrio Quiroga I, donde se inauguró el sistema el año pasado.

Endere también señaló que los pedidos del bloque opositor se quedan cortos y se limitan a lo local: “no veo ni escucho que el Frente de Todos, que gobierna la Provincia, reclame obras por parte del Gobierno bonaerense”.

El Concejal, como en otras oportunidades, volvió a denunciar un “reparto discrecional de los fondos de Provincia y Nación, cuando Olavarría es discriminada en ese sentido, cuando el CUD en los últimos 3 años viene en caída y eso significa un perjuicio para los vecinos”.

“Siempre de manera denigrante y soberbia intentan cargar al Ejecutivo situaciones y les venden una realidad parcial a los vecinos, diciendo que el Municipio no quiere realizar una obra, cuando muchas veces no es que no quiere, sino que la planificación y la ejecución con acotado apoyo de la Provincia, llevan tiempo”, concluyó Endere.