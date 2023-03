Estudiantes tuvo noche de gala para presentar la ropa nueva

A pesar de haberse jugado las dos primeras fechas del Torneo Unión Regional Deportiva, Estudiantes presentó su indumentaria con un evento que contó con mucha presencia, un gran servicio de catering y una grata velada.

Organizado por la Subcomisión de Fútbol y la presencia de futbolistas, público en general y autoridades de la Liga de Fútbol de Olavarría, se realizó en Hauswagen la presentación de la nueva ropa del “Bataraz”.

El desfile de futbolista marcó el comienzo de la noche donde se lució la ropa creada por Sportia y prosiguió con las palabras alusivas de Leandro Castarés, Mauro Vechio, Martín O´Farrell y Emmanuel Echeverría.

“Estudiantes es el club más grande de la Ciudad y en infraestructura es por lejos el más grande de la Provincia y es un orgullo ser el capitán porque es el patio de mi casa, hice todo ahí”, sostuvo Castarés que además agradeció al “nuevo grupo de subcomisión, al cuerpo técnico y al grupo”.

Al momento de hablar, Mauro Vechio fue el representante del grupo de trabajo y sostuvo que “es un gusto cuando las cosas se hacen bien porque se nota el sentimiento, este grupo es el espejo de los 330 chicos y las 30 chicas que tiene el fútbol menor de Estudiantes” y no se olvidó de agradecer “a las 18 personas que pensamos todo el tiempo como mejorar y trabajamos muy fuerte para llevar a cabo los objetivos".

El responsable de Hauswagen en Olavarría, Martín O´Farrell se mostró satisfecho por recibir a la familia “Bataraz” y dijo: “Compartimos la visión del deporte como contención y formación y eso como empresa joven lo defendemos y apoyamos, por eso los felicito por el desafío que asumen que es muy sacrificado, pero es retribuido en el tiempo".

Por último, y antes de dar lugar al ágape ante la luna llena, Emmanuel Echeverría afirmó “los desafíos son fuertes, pero cada vez me convenzo más del rol de que me toca porque los chicos que vienen de afuera se quieren quedar y los nuestros no se quieren ir y eso significa que estamos haciendo las cosas bien”.

En representación del plantel estuvieron: Julián Masson, Marcos Guarrochena, Agustín Bonavetti, Manuel Garrido, Gonzalo Trepichio, Bruno Peralta, Ramón Galotti, Emilio Peralta, Juan Ponce y el capitán “albinegro”.