Pescaron infraganti a Guillermina Valdés con el arquero de Boca

En su programa, el periodista de espectáculos Ángel de Brito reveló que Guillermina Valdés está en pareja con un futbolista de Boca.

“Él la pasó a buscar por Palermo, ella estaba esperando en su auto en Avenida del Libertador y cambió de vehículo. Fueron juntos a un lugar de Caballito, en la Avenida Pedro Goyena”, contó.

En el programa de espectáculos mostraron las imágenes del momento en el que la actriz y Javier García, arquero de Boca, se subían al auto: “Estuvieron más o menos dos o tres horas juntos. Hoy, el arquero fue a entrenar con el mismo vehículo. Tapamos las patentes, pero en los dos videos que tenemos se ve y es la misma”.

“La pasó a buscar en Libertador y Salguero”, agregó sobre la cita. Según De Brito, el romance habría comenzado a través de Instagram.

“Tiene 36 años, jugó en Racing y Juan Román Riquelme lo llevó a Boca. Es de los pocos solteros que tiene el plantel, le gusta salir, le gustan las mujeres”, contó. Y apuntó que al jugador no se le conoce novia estable desde hace bastante tiempo. “Él salió con muchas conocidas, como por ejemplo, con la que es la actual novia del Toto Salvio”, reveló en referencia a Sol Rinaldi.

Al enterarse de la noticia, Cande Tinelli- hija de Marcelo Tinelli, ex pareja de Valdes- publicó un irónico mensaje en sus historias de Instagram: “Ay, que tonta soy. Yo pensé que estaba en shock por lo que dije en LAM”. En otro tramo del programa de América, la cantante había señalado en relación a la actriz y su padre: “No le echo la culpa a ella por eso, porque él es grande también, pero como que le fue cortando cositas, yo sentía que capaz no lo apoyaba tanto, que no le gustaba el programa, que no le gustaba esto, creo que se metía”.

Y agregó: “Es más, yo creo que fue jurado para estar ahí ‘controlanding’, ella desconfiaba de todas y mi viejo es bravo, pero yo le decía a mi papá que no estaba siendo gracioso, que había perdido la chispa. Ella lo anulaba estando sentada ahí, estaba todo mucho más cuidado. Igualmente fue un momento, yo creo que al principio estuvieron muy bien, muy enamorados y estaba todo bárbaro”.

Cande Tinelli, la hija mayor de Marcelo Tinelli, reveló que "no tenía una buena relación" con Guillermina Valdes, ex pareja de su padre, y además acusó de "desagradecidos" a los hijos de ella.

“No teníamos buena relación, nunca conecté mucho con ella. Somos diferentes”, dijo Cande Tinelli desde su nuevo rol de panelista en LAM. “A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. Si no veo bien a mi familia... Nunca nos caímos bien”, contó.

Nazarena Vélez, otra de las panelistas del programa, le preguntó a Cande si creía que Guillermina le había “hecho mal” a Marcelo. La hija de Tinelli no dudó en responder: “Yo creo que un poco sí, no quiero meter la pata. Pero, no sé... mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas en su relación, por ella”.

Sin pelos en la lengua, dijo que la modelo “anulaba” al conductor de ShowMatch porque supuestamente lo celaba y controlaba cuando coincidían en un estudio de televisión.

Además, Cande Tinelli arremetió contra los hijos de Guillermina Valdes. “Nosotros somos muy educados y agradecidos, pero no veía lo mismo del otro lado. Había algo raro... como que mi viejo les daba todo y ellos no agradecían de su parte. Esto lo sentíamos todos los hermanos”, disparó.

Dante Ortega, el hijo que Valdes tuvo con Sebastián Ortega en 2001, le respondió a la hija de Tinelli con altura: “No suelo meterme en cosas mediáticas. Solo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo”, lanzó en su perfil de Instagram. La relación de pareja entre Guillermina Valdes y Tinelli duró diez años y, fruto de su amor, nació Lorenzo en 2014.