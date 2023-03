Augusto Rivarola, el DJ olavarriense que se hizo mundialmente conocido, vuelve a su ciudad para dar un show

Por Federico Colmenero

A punto de cumplir los 10 años de carrera, Augusto Rivarola, de 33 años, dice que hay que moverse. “Cuando empezás a moverte empiezan a pasar cosas”, sostiene. Augusto, quien en el mundo de arte es conocido como grooveANDyes, es un Disc-jockey y productor olavarriense de música electrónica que trascendió fronteras: ahora su arte se escucha desde Brasil y Uruguay hasta Bali, Amsterdan y Japón.

Empezó en Olavarría, investigando sobre un género que le interesó pero del que no sabía nada, y terminó presentándose en muchos de los clubes y eventos más importantes de Europa y del mundo. Él crea su música y es quien la mezcla en vivo delante de miles de personas que se congregan para escucharlo.

Ahora, después de años de haberse radicado en España, vuelve a su ciudad, Olavarría, decidido a dar un espectáculo en el lugar en donde nació y comenzó su formación como artista.

“Estoy muy emocionado de poder hacer un evento en Olavarría, es algo hasta con lo que llegué a soñar hace un tiempo. Soy de Olavarría, y cuando me fui aún no había un público muy sólido para la música techno, todavía no era algo muy popular, pero ahora vuelvo y me encuentro con que todo cambió, y dar un espectáculo en mi ciudad es un objetivo que me entusiasma mucho”, contó Augusto en una entrevista exclusiva con Infoeme.

Hoy en día la vida de Augusto es muy diferente a cuando se inició en el género: hace 4 años que vive en España y se dedica full time a su arte, ha viajado por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Ucrania, Chile, España, Andorra, Guatemala, Panamá, México y muchos otros lugares más pasando la música que hace.

De Olavarría al mundo: un camino con la música

Obviamente, el camino no fue fácil. Desde el primer interés en el techno hasta poder establecerse como creador y productor, Augusto ha realizado un largo trayecto de perfeccionamiento y experiencia.

“Fue a mediados del 2013 que empecé con la búsqueda de mi sonido. Quería saber todo sobre ese sonido nuevo, moderno, y a partir de ahí empecé a trabajar. Lo primero que hice fue Deep House, que es uno de los tantos subgéneros dentro de la electrónica, uno de los más tranquilos, después pasé a hacer Tech House, que tiene una línea más de fiesta, y hoy en día soy un artista que se mueve dentro del género del Melodic Techno, que es con el que realmente encontré mi sonido”, contó Augusto sobre la forma en que evolucionó su arte.

El siguiente salto luego de haber empezado a investigar e indagar sobre el género fue cuando el artista decidió mudarse a Buenos Aires, en el año 2014, donde tuvo la oportunidad de conocer gente que se movía en el ambiente de dicha música y que, luego de ver su trabajo, le abrió muchas puertas.

“Buenos Aires me dio la ventaja de estar en una ciudad que tiene conexiones con todos lados, así que en principio me empezaron a invitar a Brasil y lugares asi, y yo les decía que con que estén cubiertos el pasaje y el hotel ya iba, de esa manera conocí un montón de países y un montón de gente que me permitió llegar a donde estoy”, contó el artista.

El siguiente gran salto fue Europa, lugar al que se fue a vivir en el año 2019. Fue una decisión que exigió mucha determinación: luego de dedicarse por un largo tiempo al papelerío que el viaje requería, vendió todo lo que tenía y partió a España.

“Pude hacerme la ciudadanía italiana por mis abuelos, así que cuando me salió el pasaporte vendí todo: pero absolutamente todo, desde el auto hasta todos los equipos que tenía, y me fui a España con mi novia, sin conocer ni saber nada, un piletazo”, rememoró el artista.

Allí, en un mundo que desconocía y en un contexto que le era completamente nuevo, encaró un emprendimiento que poco a poco comenzó a dar sus frutos: montó una empresa de alquiler de equipamiento musical que, además, lo ayudó para darle un gran envión a su carrera.

“De repente te encontrás con tu realidad, solo con tu valijita, así que conseguí un socio y fundé la empresa. Con eso empezamos a trabajar, a ir a las fiestas y a hacer contactos. Empezamos a hacer videos para otros DJs y también para mi, y con esos videos que me hacía me empecé a hacer más conocido en Youtube”,

La pandemia fue un contexto propicio para sus producciones: en un entorno en donde la gente debía permanecer en sus casas, las visitas en Youtube se empezaron a disparar y su arte se empezó a difundir a pasos agigantados.

“Empecé a sacar videos y videos y videos, era el momento justo para aprovechar, eso me ayudó un montón. De ahí empecé a aceptar todas las invitaciones: a cualquier lugar al que me invitaban, iba. Eran viajes en donde había poco presupuesto y los alojamientos no eran muy buenos, pero a medida que fue mejorando mi nivel fueron mejorando también las condiciones y las experiencias de viaje”, contó Augusto.

“La música tiene un camino que no sabés dónde termina, yo viaje a Brasil y me di cuenta que un tema mío había pegado muy fuerte allá, por ejemplo, y cosas así se han repetido muchísimo, a veces me despierto y veo que me han mandado videos de Japón, de Bali, de Amsterdan, y me dicen que ahí hay un DJ que está pasando mis temas, y te etiquetan, y ahí es en donde vos te das cuenta cuando algo funciona o no funciona”, agregó.

En su agenda inmediata se cuentan destinos tan dispares como Panamá, México, Guatemala, Chile, Estados Unidos, Canadá, Austria, Barcelona, Nueva Zelanda y muchos otros. Aunque el destino más cercano es uno de los que toca una de sus fibras más sensibles: este sábado se presentará en Olavarría, la ciudad donde dio los primeros pasos de su búsqueda musical.

“Antes de irme no tuve la oportunidad de hacer esto, porque el género no era tan popular, pero ahora todo cambió y eso nos dio la posibilidad de hacer otro tipo de cosas, de poder llenar un boliche entero en mi propia ciudad, de ver que la gente reclame mi música, eso es gratificante. Hace relativamente poco tiempo hasta soñé con que tocaba en Olavarría”, narró Augusto.

Train Lab: el gran evento de este sábado

Esa ilusión finalmente se materializó: al volver a Olavarría se puso en contacto con Nicolás Mercalli, uno de sus amigos dentro del ámbito musical, quien se encontraba abocado a Train Lab, un proyecto que había iniciado para difundir esta música en la ciudad.

De esta manera, Augusto se transformará en el primer artista en participar del evento, que se llevará a cabo una vez por mes en La Reina.

“Vamos a estar los dos juntos, Nico y yo, presentando nuestras producciones, y esperamos que la gente se cope y pueda disfrutar de esta música, de un género que terminó picando mucho en Olavarría”, manifestó Augusto sobre sus expectativas sobre la presentación de este sábado.

“Es hermoso ver que la gente valora tu música, que se sienta atraída por ella. Ahora, tantos años después, me encuentro con que la gente de mi ciudad reclama mi música, y eso es hermoso”, agregó. El evento será este sábado 1 de Abril a las 23:50 en La Reina. La entrada será libre y gratuita.

De todas maneras, la visita será corta: luego de la presentación, Augusto debe volver a Barcelona, en donde lo esperan una larga, muy larga lista de eventos que ya incluyó en su agenda. Algunos son en España, otros en otros lugares de Europa y también en otros continentes, porque, como afirma Augusto, lo importante es moverse.

Los artistas olavarrienses Augusto Rivarola y Nicolás Mercalli serán sponsoreados por:

- Estación de combustible VOY (Avenida Pringles 3821).

- Logística y Distribución Don Pepe (Avenida Pellegrini 4589).

- Diario digital Infoeme.