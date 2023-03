Tandil: 240 personas compraron entradas para ver a la selección y fueron estafadas

Fueron 240 las personas que salieron en cinco micros desde Tandil con la ilusión de ver el partido amistoso que disputó en la noche del jueves la Selección Argentina Vs Panamá. Sin embargo, el sueño quedó trunco porque todos fueron estafados. La persona que les vendió las entradas se las entregó y desapareció.

Según informaron los diarios tandilenses, el combo, por el cual pagaron $70.000 incluía el viaje y las entradas. Con sus tickets en mano, comenzaron a hacer la fila para ingresar al Monumental, pero al llegar a los accesos comenzaron a ser “rebotaron” porque los tickets no eran originales.

Ante la desesperación, intentaron contactar a la persona que les vendió este paquete, sin embargo no fue posible porque no respondió. “Él ni siquiera viajó en los colectivos, vino en su auto particular” afirmó una de las personas involucradas al diario El Eco.

Por su parte, otra de las involucradas, contó al diario La Voz: “En un momento de la tarde Carrillo mandó un mensaje donde nos ‘avisaba’ que a lo mejor nos decían que las entradas eran truchas y nos dijo que no hiciéramos caso, eso nos da a entender que él sabía que eran truchas".

Las respuestas de Marcos Carrillo

Ante la denuncia de las personas varadas en el Monumental que comenzó a viralizarse, Marcos Carrillo, el hombre que vendió las entradas, decidió responder con un audio en el que planteó que él también fue estafado como el resto de los vecinos.

“Entiendo la calentura de todos, yo estoy muy mal, mal como todos ustedes. Yo no estoy n en la cancha ni nada, estoy desesperado”, indicó y expresó: “Mi vieja está viendo las noticias por todos lados, me están tratando de garca, de hdp, mucha gente que conoció la cancha por mi saben que no soy cagad…, sabe que esto no fue adrede, que me cag... yo jamás hubiera organizado algo para cagar a alguien. Yo no soy ni fui garca”.

Para ese entonces, Carrillo que estaba preparando la vuelta de los hinchas damnificados, insistió en el pedido de disculpas y lamentó: “Sé todo lo que causó esto, sé del llanto de los chicos, estoy desesperado, tengo una madre que ahora está con un pico de presión”.

Fuente: La Voz de Tandil// El Eco de Tandil.