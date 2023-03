Enfermedades respiratorias: ¿Cuándo se debería ir a la guardia con un niño o niña?

En una nueva edición del segmento “Infoconsulta”, dialogamos con la pediatra Dana Dubny (MP. 81909) sobre cómo es ejercer la profesión en esta nueva era -donde las familias elijen criar de diferentes formas- y cómo se preparan para esta nueva época del año, donde crecen las consultas por enfermedades respiratorias, después de la pandemia del Covid.

Además, la médica, oriunda de Azul, que eligió Olavarría para ejercer su profesión, respondió a las preguntas de nuestros lectores de Instagram.

En principio, Dana ¿Cuáles son las cuestiones que atiende un pediatra?

No todos, pero en general hacemos la consulta prenatal (para hablar con las mamas previo a su fecha probable de parto), hacemos la recepción del bebé, control de salud de todos los niños y la consulta por enfermedad y todo el seguimiento. Los controles son hasta los 16 o 17 años.

¿Cómo es ser pediatra hoy ante la búsqueda de las familias de nuevas formas de crianza?

Hay que abrir la mente y estar en el lugar del otro. Uno puede decir qué es lo que se debería hacer, pero hay que estar en el lugar de ellos y tratar de entender. Es ir viendo todo lo nuevo y en base a eso tener en cuenta que hay otras posibilidades. Se trata de darle lo mejor a esa familia para que pueda criar de la mejor manera a ese niño.

¿Cómo deberían ser las consultas? ¿Cuáles son los controles obligatorios?

Una vez que nace el bebé, hacemos las consultas a las 48/72 horas post nacimiento. Después se vuelve a citar en 7,10, 15 días para controlar que ese bebé haya recuperado bien el peso. Una vez que cumple el mes, los controles son todos los meses, hasta que cumple el año, y una vez que cumple el año pasan a ser cada tres meses, después los vas espaciando un poquito más.

Hay algunos casos de pacientes que tenés que verlo por otro motivo, por alguna circunstancia hacer un control más seguido y los citás más seguido. Ni hablar si son controles por enfermedad, ahora se vienen muchos cuadros respiratorios y los tenés que ver según el tiempo que amerite la condición clínica de ese paciente.

Justo a eso íbamos, se viene una época de mucha consulta por cuadros respiratorios ¿Cómo se maneja esta época después del Covid?

Como no estuvieron expuestos a muchos virus por el tema de la pandemia y el aislamiento, la exposición a todos esos virus se da en los jardines, maternales y las escuelas, principalmente, y es muy común que se resfríen, tengan mocos, tos, fiebre o angina.

Empiezan a enfermarse a cada rato y es parte de los mismos virus, no implica mayor gravedad siempre y cuando sean cuadros leves.

Lo bueno sería que, cuando hay algún nene enfermo, evitar que lo manden a la escuela para que no siga e contagio.

Después, todas las medidas que ya conocemos: vacunas al día, alimentación saludable, lavado de manos, ventilación de los ambientes, toser y estornudar en el codo.

Frente a todos los síntomas que explicabas anteriormente ¿Cuándo se debería concurrir a una guardia?

Muchas veces tiene fiebre y les da miedo. Los nenes pueden tener fiebre pero hay que ver cuál es su estado. Es importante consultar cuando: está muy dormido, muy irritable, si son bebés muy chiquitos, si no se están alimentando, si vomitan, si hacen menos cantidad de pis, si lo notan muy agitado para respirar, si hace caca con sangre o lleva más de dos días de fiebre.

En un niño que está en buen estado general, fuera de los momentos de fiebre, uno lo puede controlar en casa, con ibuprofeno, paracetamol y ver cómo sigue, porque quizás lo puede ver el pediatra de cabecera sin necesidad de acudir a la guardia.

Sobre Dana

Dana Dubny es oriunda de Azul, terminó la secundaria y su deseo era estudiar una carrera relacionada a la contaduría, aunque le apasionaban las materias de medicina.

Estudió en La Plata, e hizo guardias en el Hospital Sor María Ludovica, donde deseo quedarse, pero no fue posible. “Me gustaba pediatría, terminé medicina en La Plata, mi idea era quedarme, no quería volver a Azul, no conocía el Hospital de Pediatría de Olavarría, miré en internet y la verdad es que me encantó, así que bueno, me anoté para venir acá y me recibieron re bien”, relata.

Aunque reconoce que, al principio, le costó un montón, terminó su residencia y se adaptó. Al punto que le ofrecieron quedarse como medica de guardia y aceptó.

Cuando decidió poner su consultorio, junto a otras colegas, llegó la pandemia y, en medio del desconcierto nació el Instagram informativo: @danapediatra donde interactúa con sus “pacientitos” y responde inquietudes sobre cuestiones del día a día.