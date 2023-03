Alfredo Dagna: “Embajadores va a cobrar, vamos a llegar a un acuerdo”

Luego de darse a conocer que Embajadores deberá cobrar una importante suma de dinero por el traspaso de Facundo García al fútbol español, el titular de la entidad de Bahía Blanca no escondió detalles y habló sobre el presente del club, las deudas que afronta y de que intentará saldar la deuda con la institución local.

“Es un fallo judicial y hay que pagarlo, y no son 70.000 euros ni 15 millones de pesos, el monto hoy asciende a 30 millones de pesos, porque son los 15 que figuran en el expediente más otros 15 que el juez estableció como intereses punitorios”, comenzó aclarando Alfredo Dagna sobre el fallo en primera instancia que condena a Olimpo a pagarle 70.000 euros al club Embajadores de Olavarría por el incumplimiento de las pautas establecidas en el contrato cuando llevó a cabo la transferencia del jugador Facundo García (vistió los colores aurinegros en Primera división entre 2017 y 2018) al Leganés de España.

Dagna afirmó que “estamos evaluando distintas opciones legales como para poder evitar el pago en lo inmediato, aunque sabemos que, inexorablemente, habrá que saldar ese monto por un compromiso asumido por la gestión anterior (Identidad Aurinegra), que dejó al descubierto y sin atención” y también mencionó que “Embajadores se debe quedar tranquilo, va a cobrar, de alguna manera vamos a llegar a un acuerdo”.

El ingeniero aseguró que la causa que inició Embajadores “es uno de los tantos juicios que heredamos. Cuando volvimos a hacernos cargo del club, en 2019, manifesté que íbamos a tardar entre cinco o seis años en sacar a Olimpo adelante y no me equivoqué”.

“En el mientras tanto, esta gente de Identidad Aurinegra, vendió, en el primer semestre de 2018, a Facundo García en 375.000 euros, a Franco Troyansky (Unión de Santa Fe) en 350.000 dólares, a Nereo Champagne (Real Oviedo de España) en 50.000 dólares y a Julián Fernández (All Boys) en 150.000 dólares; todo bárbaro, pero no cumplieron con los convenios establecidos ni le pagaron a nadie por las transferencias que llevaron a cabo”, destacó Dagna.

“Embajadores no recibió ni un peso, no le dieron ni las gracias, y no me tienen que creer a mí, habría que preguntarle al Tero Di Carlo, uno de los fundadores y actual referente de la institución olavarriense”, enfatizó Dagna, levantando la temperatura y el calibre de su voz.

El mandamas de la entidad que participa del Torneo Federal A aseguró: “Entre esos tres juicios que faltan cerrar, tenemos 100 millones de pesos, convertidos a plata estadounidense son 500.000 dólares. Estamos trabajando para encontrarle la vuelta a ese monto que hoy es imposible de pagar”.

“La única deuda que tenemos son los juicios heredados, que son mortales, porque 500.000 dólares no se juntan de un día para el otro. Te doy un ejemplo, mañana se da la fortuna de vender a alguno de los jugadores que tenemos a préstamo, un Braian Guille por nombrar a alguno, y si el negocio se hace por 500.000 dólares, ese monto de va a destinar a pagar la deuda. Que la gente no se haga la película y crea que podemos comprar un predio o invertir en refuerzos de Primera división, la prioridad es dejar de ser morosos”, sentenció el presidente “Aurinegro”.

Fuente: La Nueva