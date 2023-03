“Me llevaron a la cama, se mostraron curiosas y se apagó todo”

Charly, el turista que fue drogado y asaltado por dos mujeres en su departamento del barrio porteño de Palermo, contó detalles del mal momento que vivió en su último día de vacaciones en Argentina.

El hombre relató que las ladronas lo encararon en un boliche y él las invitó al departamento que había alquilado. "Tomamos alcohol, me llevaron a la cama y se apagó todo", contó..

El turista había ido a bailar a un boliche con un grupo de amigos donde conocieron a las dos jóvenes. “Se mostraron curiosas sobre nosotros y les hablamos. No hablaban bien en inglés, fue todo en español. Una dijo que tenía 23 o 24 años y que se llamaba Romina. Otra dijo que vivía a un par de cuadras”, dijo.

“Fuimos ahí, nos sentamos y les seguí contando de mi viaje por Argentina, de la cultura. Estábamos en el balcón y en un momento necesitaba recargar mi copa de vino y ellas se ofrecieron a llenarla por mí. Me lo tomé y me dio mucho sueño. Me llevaron adentro, a la cama. Ahí se empezaron a reír. Y todo se apagó”, contó Charly.

“Me desperté al otro día, no tenía zapatillas. Por suerte tenía el cinto puesto y la ropa también. No me lastimaron. Mi pasaporte y las tarjetas estaban, pero mis dispositivos electrónicos no y la plata tampoco. La de respaldo, tampoco”, señaló.

. “Estaba aterrado, avergonzado, preocupado por cómo iba a poner todo en orden cuando llegue a casa. Reaccioné como pude. Pero tuve mucho tiempo para pensar. Siento un par de cosas. Primero que el mundo es un lugar bellísimo, pero también muy sucio. Y fue curioso que no se llevaran el diario. Lo tomo como que se llevaron mis cosas pero no se llevaron mi experiencia aquí. Amo argentina y volvería definitivamente”, sostuvo.

“Fue una experiencia horrible y a nadie le debería pasar. Ojalá la Justicia pueda encontrar a las mujeres. Tengo la necesidad y responsabilidad de asegurarme que nadie pase esto. Se aprovecharon de mí, me robaron y tengo la responsabilidad de evitar que haya más víctimas. No quiero venganza, quiero proteger a más gente”, afirmó.

“Vine de vacaciones y es la ciudad más linda que conocí en mi vida”, dijo sobre Buenos Aires. “Encontré gente muy amigable, gente que hacía cosas por otros desinteresadamente, hacían las cosas correctas. Gente en la calle ayudando. Amé Buenos Aires y su gente”.

“La gente es muy abierta para hablar, gente de todo el mundo, podés ir a un bar o restaurante y te cruzás alguien de Italia, de Japón. Un lugar para cruzarse con culturas de todo el mundo”, indicó.

“Que lo horrible que me pasó no eclipse la maravillosa gente que me ayudó en Argentina. Sin ellos no podría haber vuelto al país. Son los que me ayudan a salir hidratado y sano. Son los héroes de la historia”, finalizó.