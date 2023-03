Marcelo Gallardo y Alina Moine, juntos: la foto que confirmaría el romance

En las últimas horas se filtró la primera foto que confirmaría el romance entre el ex director técnico de River Marcelo Gallardo y la periodista deportiva Alina Moine.

En la imagen aparecen Gallardo, Moine y Mariano, un íntimo amigo del ex jugador, que se sacó una selfie durante un viaje y nunca imaginó que se la robarían cuando dejaba su celular en un local para que se lo arreglaran.

“Él estuvo en Europa y ahora está en Buenos Aires, lo que me dicen es que él decide no blanquear la relación cuando comenzaron los rumores y ella decidió hacer un corte, y ahora él está haciendo todo lo posible para reconquistarla, es una relación que lleva mucho tiempo”, detalló la panelista Luli Fernández.

En septiembre de 2019 comenzaron los rumores sobre un supuesto romance entre Moine y Gallardo cuando ella fue convocada para conducir un evento de River y él era el director técnico del plantel. Tras el flechazo en esa fiesta, habrían comenzado una relación que buscaron mantenerla en un bajo perfil y que negaron cada vez que fueron consultados.

Luli Fernández fue quien reavivó estos rumores en 2022 cuando contó que los habían visto juntos en Salta y se ocupó de mostrar fotos de ambos separados pero en mismo lugar. Es que compartían fotos en sus redes sociales donde dejaban ver que los dos estaban en la vivienda de Alina, que tiene un empapelado bastante particular y llamativo.

“Estoy solo, con Alina tenemos una hermosa amistad”, dijo Gallardo es respuesta a las versiones que lanzó Luli en Socios del Espectáculo. Y por su parte, Alina agregó: “Yo estoy sola en este momento. Marcelo Gallardo y yo, sinceramente, somos muy amigos. De ninguna manera corresponde que yo te responda algo de la vida personal de él”.

Gallardo tuvo un matrimonio muy largo (de casi 30 años) con Geraldine La Rosa. Ellos tuvieron a Nahuel, Matías y Santino y decidieron separarse en el año 2017. Sin embargo, después se reconciliaron y tuvieron a su cuarto hijo: Benjamín.

“Respeto y aprecio a la mamá de mis hijos, es una excelente mamá y persona, pero no existe reconciliación alguna. No me gusta hablar de mi vida personal pero son situaciones que involucran a otras personas y por eso elijo contestar. No puedo hacerme cargo de lo que hagan o muestren los demás. Me hago cargo de lo que digo y hago yo”, manifestó Gallardo cuando lo fotografiaron junto a su ex en el cumpleaños de su hijo más chico.