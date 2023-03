Inicio de clases: familias indignadas por el retraso de los colectivos urbanos

A través de un mensaje a Infoeme (2284-357222), un grupo de madres manifestaron su malestar por el retraso de la frecuencia de colectivos urbanos.

Más precisamente los vecinos expresaron su descontento con la linea 502, ya que sus hijos llegan tardes al escuela por el retraso del trasporte: "Tanto como a la mañana y a la tarde, en ambos horarios por qué es la única línea que tiene dos micros y andan cada 28 minutos", expresaron.

Este jueves por la mañana un grupo de madres que se dirigían juntos a sus hijos a la Escuela Nº49 llegaron tarde, ya que el micro que pasó a las 7 de la mañana tardo 45 minutos en volver.

"E incluso a la tarde paso 15.45 y hasta 16.30 no paso el otro micro, es una verdadera vergüenza que todos andén cada 15 o 20 minutos y esta línea pase casi cada media hora", manifestaron.

"Este miércoles siendo el primer día de clases llegamos tarde a la escuela por que la línea no está funcionando como se debe, y en el nuevo recorrido no sirve por que no levantan casi pasajeros y por ese recorrido andan muy atrasados. No puede ser que arrancando el inicio escolar este pasando esto".

Finalmente indignado por el servicio los vecinos manifestaron que este jueves por segundo día consecutivo paso exactamente lo mismo: "Debería haber pasado 7.50 y paso a las 8.15 otro día más que mis hijos llegaron tarde a clases, y los choferes lo único que saben decir es que falta gente y que no saben que va a pasar".