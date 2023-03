Se conformará en Olavarría la mesa política “Cristina 2023”

Diversas organizaciones políticas y sociales del Frente de Todos de Olavarría realizaron, este sábado por la mañana, un plenario abierto en el Ateneo Néstor Kirchner en el marco de un llamado nacional para romper la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner.

Durante la jornada convocada bajo la consigna "Luche y vuelve. Cristina 2023", cientos de personas debatieron estrategias “para contrarrestar la avanzada mediática y judicial contra el movimiento nacional y popular”.

El diputado provincial César Valicenti explicó: "Después del éxito del plenario de Avellaneda decidimos extender estas jornadas a todo el territorio nacional para construir el operativo clamor Cristina 2023".

Y agregó: "Nos hicieron creer que con Cristina no era suficiente y todavía estamos pagando las consecuencias. En todos los barrios los vecinos y vecinas quieren a Cristina e incluso quienes piensan lo contrario no pueden dejar de reconocer que durante su gobierno estábamos mucho mejor".

Durante el plenario se anticipó la decisión de conformar en Olavarría la mesa política Cristina 2023 para trabajar en líneas concretas de acción para romper la proscripción.

El presidente del PJ local, Federico Aguilera, aseguró: "Está proscripción es contra el movimiento popular más importante de América Latina y contra los sueños de los argentinos".

"El poder concentrado nos quiere imponer quién puede ser candidato y quién no, hace 50 años con armas ahora con la justicia y los medios hegemónicos. La proscripción no es de Cristina sino de todos nosotros, tenemos que defenderla en la calle, los medios, reuniones familiares y de amigos, no debemos tener miedo porque este es un momento crucial de la historia de nuestro país", remarcó.

Al igual que el encuentro realizado días atrás en Avellaneda, el plenario de la militancia en Olavarría retomó la consigna "Luche y Vuelve" que hace 50 años le permitió al peronismo volver al gobierno luego de 18 años de proscripción.