Lanzan una rifa para ayudar a Seba, un niño con cáncer

Seba, el niño olavarriense que cumplió su sueño de conocer la Bombonera necesita una vez más de la solidaridad olavarriense. Esta vez, su familia, lanzó una rifa para costear los gastos de un hospedaje.

Según relató a Infoeme, Yamila Vázquez, su mamá, actualmente se alojan en la "Casa Garrahan", pero como tienen obra social les informaron que deben desalojar la habitación.

“Hace tres meses que mi hijo está en tratamiento, él tiene un tumor en el hueso del fémur, por el momento estábamos alojados en la Casita del Garrahan, pero como nosotros tenemos obra social no nos dejan quedarnos acá”, contó la mujer.

En este sentido, explicó: “Es una lucha constante poder entrar a la Casita, y ahora me dijeron que tengo que conseguir algo porque ya no me van a poder dar más lugar”.

Frente a esta situación, señaló: “La obra social cubre el hospedaje, pero por reintegro, por eso necesito la plata, porque primero tengo que pagar para ingresar y después me lo devuelven, no sé cuándo”.

Fue así, que ante la desesperación, la familia de Seba -que se encuentra en Olavarría- decidió impulsar la venta de una rifa a beneficio para poder costear los gastos de ingreso al nuevo hospedaje.

El premio de la rifa que salió a la venta, será un viaje para dos personas en el día, a Sierra de la Ventana con fecha del 7 de abril de 2023. Quienes deseen comprar un número, deben comunicarse al 2284 30-7228 o al 2284-269825.