Loma Negra viral: tiene 10 años, está con tratamiento oncológico y sueña con conocer la Bombonera

Un niño olavarriense bajo tratamiento oncológico, se transformó protagonista de un video que se hizo rápidamente viral, luego de expresar su sueño: conocer la Bombonera.

Se trata de Sebastián Machado un niño que busca estar presente en un partido del club Boca Junior, y quien mediante la publicación de un video en Tik Tok expresó un pedido de ayuda a la comunidad para concretar su tan amado sueño.

"Hola me llamo Sebastián Machado, tengo 10 años, vivo en Loma Negra y me encuentro alojado en el Hospital Garraham bajo un tratamiento, y busco cumplir mi sueño que es ir a conocer la cancha de Boca, y agradecería a todos por si me podrían ayudar", expresó el joven luciendo su camiseta Boca.

Loma Negra viral: tiene 10 años, esta con tratamiento oncológico y sueña con conocer la Bombonera pic.twitter.com/i0gm5l5Tse

En caso de querer ayudar a cumplir el sueño de Sebastián comunicarse por Instagram con Luca_Larda o contactarse con su mamá al 2284505737.