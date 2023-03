En tres años, el Gobierno nacional entregó más de 93.000 viviendas

El Gobierno nacional durante la gestión de Alberto Fernández entregó más de 93.756 viviendas en todo el país, mientras que un 18,2% de ellas corresponden a la provincia de Buenos Aires.

Las entregas se dieron en el marco de una política federal encabezada por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que está teniendo impacto en todo el territorio a través de diversas líneas de créditos para la construcción y de programas de ampliación de la infraestructura habitacional.

En la provincia de Buenos Aires, 17.123 familias recibieron las llaves de su nuevo hogar, de las cuales 1.571 corresponden a programas de acceso a la vivienda, 2.505 a Procrear, 1.548 a través del Fonavi, 130 a Casa Propia, 25 a Cáritas, 20 a En mi barrio y 940 a Reconstruir, un programa que puso en marcha soluciones habitacionales que habían sido abandonadas por la anterior gestión. Además, se entregaron más de 8.600 créditos hipotecarios.

“Esto tiene que ver con las prioridades que cada gobierno le da a la política pública de acceso a la vivienda. Entendiendo que es el Estado quien tiene que garantizar lo que dice la Constitución”, indicó el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti.

Mientras que el presidente Alberto Fernández sostuvo que no existe un momento más grato para él que el de la entrega de una vivienda. “Quiero decirles a los que recibieron una casa alguna vez, que no me agradezcan nada, porque no me deben nada, ni al gobierno, ni a nadie. Es un derecho que ustedes tenían y nadie se lo reconocía”, sostuvo.

Maggiotti adelantó que el plan del Gobierno es avanzar con más soluciones habitacionales en todo el país, “que van a permitir que más argentinos y argentinas cumplan el derecho a su casa propia”.

El resultado a nivel nacional de esta política incluye además la entrega de 7.422 lotes con servicios (de los cuales Buenos Aires totalizó 5.076) y casi 65 mil créditos en el marco del programa Casa Propia, que está destinado a la construcción de viviendas de hasta 60 m2 en lote propio.

En el marco de las diversas líneas de acción del Gobierno en materia de acceso habitacional, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat proyecta entregar 15.059 viviendas hacia junio del 2023, que se suman a 20.590 créditos que prevé entregar el Banco Hipotecario. (DIB)