Mató a su madre con una almohada en la cara y dejó un desesperado mensaje en Facebook: horror en Córdoba

Una joven de 30 años asfixió con una almohada a su mamá de 59, que se encontraba con problemas de salud y postrada en una cama en su casa, luego llamó por teléfono a la Policía para confesar el crimen y quedó detenida, mientras que en redes sociales había dado señales de lo que iba a ocurrir.

El comisario inspector Héctor Villagra manifestó que una mujer llamó al 911 para denunciar que había matado a su madre en su vivienda y cuando los efectivos llegaron al lugar se encontraron con una mujer “postrada en la cama y sin signos vitales”.

En tanto, la hija de la víctima, que se encontraba en la casa, relató que estaba “cansada de las peleas con su madre y que la había asesinado colocándole una almohada en la cara”, con la cual la asfixió y la mató, manifestó el funcionario policial.

Asimismo, dijo que la homicida le manifestó que por problemas de salud su mamá se encontraba postrada en la cama desde hace aproximadamente dos años.

El caso ocurrió en la localidad cordobesa de Capilla del Monte. La víctima fue identificada como María Rosa Ravetti, en tanto su hija Celeste Rodríguez fue trasladada a un Servicio Penitenciario de la ciudad de Córdoba e imputada del delito de "homicidio calificado por el vínculo’".

A su vez, la fiscal de instrucción Paula Kelm, a cargo de la investigación, ordenó pericias psiquiátricas y psicológicas a la homicida para determinar el estado de salud mental.

También se esperan los resultados de la autopsia y de otros elementos relevados en la vivienda donde ocurrió el crimen.

Por otro lado, el equipo de investigadores descubrió que Rodríguez, en su cuenta de Facebook, había posteado alertas que anunciaban sobre la determinación que iba a tomar.

“Estoy cansada, mental y físicamente. No poder vivir normal, ocuparme de mis hijas, mi vieja remil enferma porque es peor que una nena de dos años, mi hermano q se lavó las manos y se fue a la ciudad, hace meses el padre de mis hijas q las ve cada días o quizás más”, escribió en una de las publicaciones.

En el mismo posteo, la mujer afirmó: “Soy madre, padre, hija, enfermera, novia, empleada, ama de casa…no doy más. Me va a dar un ACV, intento ser fuerte por mis hijas pero no doy massss, nadie me ayuda. Estoy cansadaaaa. Por q mierda yo sola me tengo q ocupar de ella cuando tienen a mi hermano y la familia q la crio. Todos se lavan las manos y me dejan todo a mi. Y si, soy fuerte pero me cansó. Necesito descansar. Necesito un día de paz".

“Harta de de promesas q no se cumplen. Qué hago? Dejo mi vida de lado de nuevo? Por alguien quien no me cuidó? Si esto es vivir, pues ya no quiero”, señaló la imputada.

Mientras que en su última publicación escribió: “Bueno, pedí mucho tiempo ayuda, Nadie me ayudó. Nadie respondió. Espero q mis hijas estén bien. Dios perdóname”.