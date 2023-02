Presencia de Bomberos Olavarría en la Reunión Regional de Cacharí

Este pasado fin de semana se desarrolló en Cacharí, partido de Azul, la Reunión Regional en instalaciones del cuartel de la localidad de la que participaron personal de Bomberos Voluntarios de Olavarría.

Los objetivos de esta reunión fueron los de realizar un informe y balance del año 2022, para posteriormente proceder a la elección de autoridades para el periodo 23/24.

Las autoridades reelectas para los próximos años fueron el Presidente de Región Comandante General Jorge Greco de Saladillo, el Consejero titular Hugo Fayanás de Olavarría, el Consejero Suplente Villarruel de Tapalqué, el Tesorero Miguel Campitelli de Cachari, el Director Regional de Capacitación Comandante Mayor Javier Domínguez de Olavarría, el Sub Director Regional de Capacitación Sub Ayudante Alejandro Cotigniola de Saladillo, el Director Zonal de Capacitación Escuela N°6 Sub Oficial Edgardo Igarzábal de Tapalqué, el Sub Director Zonal de Capacitación Sub Oficial Juan Meitin de Cachari, el Director Regional De Ética Oficial de Dotación Emiliano Anido de Gral. Alvear, el Sub Director Regional de Ética Sub Oficial Damián Garderes, el Sub Director Zonal Sub Oficial Justino De Gregorio de Gral. Alvear, el Director Regional de Operaciones Comandante Mayor Julio Kolman de Olavarría, el Sub Director Regional Sub Oficial Mirko Refort de Cachari, el Director Zonal de Operaciones Sub Oficial Facundo García de Tapalque, el Sub Director Zonal de Operaciones Mariano Cimorel de Cachari, la Coordinadora de Cadetes Maria Bevaqua de Olavarria, el Representante del Fondo Federativo Ramiro Patronelli de Cachari y el Representante suplente Alberto Figueroa de Gral. Alvear.

"Siempre somos agradecidos de poder formar parte de este tipo de reuniones fructíferas no solo para los cuarteles que representamos sino también para las comunidades a las que servimos día a día", expresaron desde la institución local.