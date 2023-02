Mauricio Cardillo debutó en Nueva Chicago

Mauricio Cardillo tuvo su estreno en Nueva Chicago el pasado sábado y fue el único olavarriense con minutos en la segunda categoría del fútbol argentino.

Mauricio Cardillo, Edgardo Maldonado e Ignacio Pietrobono estuvieron en el banco de suplentes de sus equipos en la continuidad de la Zona A, mientras que Kevin Ceceri y Lucio Falasco no fueron convocados.

Nueva Chicago no pudo seguir invicto en la Zona A de la segunda categoría al caer ante Temperley por 1 a 0. En el “Torito” se produjo el debut de Mauricio Cardillo que reemplazó a Brayan Sosa a los 76 minutos.

Por el mismo grupo, San Telmo -sin Ceceri-, perdió 2 a 0 ante All Boys y en Carlos Casares, Agropecuario derrotó 2 a 1 a Defensores de Belgrano. En los bancos de suplentes se ubicaron Edgardo Maldonado e Ignacio Pietrobono, pero ninguno sumó minutos.

Por último, por la Zona B, Aldosivi derrotó, en Mar del Plata, 2 a 0 Chaco For Ever pero no estuvo Lucio Falasco.