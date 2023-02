Infoeme | deportes | Fútbol - 27 de Febrero de 2023 | 20:22

Premios The Best: muchas distinciones para Argentina Se entregaron los Premios The Best y Argentina logró llevarse gran cantidad de premios. Liones Messi, Lionel Scaloni, Emiliano Martínez y la hinchada nacional se llevaron los trofeos.

Los campeones del mundo fueron condecorados por la FIFA en la gala que se llevó a cabo en París. Argentina sigue haciendo historia y tras la consagración mundialista llevada a cabo dos meses atrás, Lionel Messi, Lionel Scaloni, Emiliano Martínez y la hinchada fueron premiados como los mejores por el Mundial en Qatar. Además, por primera vez en la historia de los galardones, un país suma tantas menciones. "Dibu" Martínez fue el primero en recibir el galardón tras superar en la votación al belga Courtois y al marroquí Bono. Un ratito después llegó la hora de Lionel Scaloni. Justo el día en el que se confirmó su continuidad al frente de la Scaloneta, el santafesino superó a Guardiola y Ancelotti y recibió el premio de manos de Fabio Capello. No fue menos la hinchada nacional que fueron distinguidos instantes antes de la consagración de Lionel Messi como el mejor del mundo; premio que logró conseguir también en 2019. Fuente: Olé