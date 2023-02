Todo listo para el arranque del Torneo Preparación de Primera B

Terminó el receso para el fútbol local y el venidero fin de semana, además del inicio del Torneo Unión Deportiva Regional dará comienzo el Torneo Preparación de la Primera B.

La competencia que a finales del año otorgará un ascenso a la Primera División del fútbol local comenzará con el Torneo Preparación y el estreno de varias entidades.

La programación dará comienzo el viernes próximo en el Domingo Colasurdo cuando Colonias y Cerros reciba a Defensores de Hinojo en Reserva y Primera División. La actividad iniciará a las 19:30 con el preliminar y 21:30 jugará la categoría mayor.

Además, la primera fecha enfrentará a Independiente de Colonia San Miguel vs Villa Magdalena; Recalde vs Sociedad de Fomento San Lorenzo y Pueyrredón vs Crotto, todos partidos a disputarse en el transcurso del domingo.

El fixture completo de la categoría:

Primera Fecha 26/02:

En Colonia San Miguel: Independiente vs Villa Magdalena

En Villa Mi Serranía: Recalde vs Sociedad de Fomento San Lorenzo

En Domingo Colasurdo: Colonias y Cerros vs Defensores de Hinojo

En Santa Agueda: Pueyrredón vs Crotto

Libre: Muñoz

Segunda Fecha 5/3:

En Villa Mi Serranía: Villa Magdalena vs Colonias y Cerros

En Colonia San Miguel: Sociedad de Fomento San Lorenzo vs Pueyrredón

En Crotto: Crotto vs Muñoz

En Santa Agueda: Defensores de Hinojo vs Independiente

Libre: Recalde

Tercera fecha 12/03:

En Villa Mi Serranía: Recalde vs Crotto

En Santa Agueda: Pueyrredón vs Villa Magdalena

En Embajadores: Muñoz vs Defensores de Hinojo

En Colonia San Miguel: Independiente vs Sociedad de Fomento San Lorenzo

Libre: Colonias y Cerros

Cuarta fecha 19/03:

En Domingo Colasurdo: Colonias y Cerros vs Independiente

En Santa Agueda: Defensores de Hinojo vs Pueyrredón

En Villa Mi Serranía: Villa Magdalena vs Recalde

En Colonia San Miguel: Sociedad de Fomento San Lorenzo vs Muñoz

Libre: Crotto

Quinta fecha 26/03:

En Colonia San Miguel: Independiente vs Crotto

En Santa Agueda: Pueyrredón vs Colonias y Cerros

En Villa Mi Serranía: Recalde vs Defensores de Hinojo

En Embajadores: Muñoz vs Villa Magdalena

Libre: Sociedad de Fomento San Lorenzo

Sexta Fecha 2/04:

En Crotto: Crotto vs Sociedad de Fomento San Lorenzo

En Domingo Colasurdo: Colonias y Cerros vs Recalde

En Villa Mi Serranía: Villa Magdalena vs Defensores de Hinojo

En Colonia San Miguel: Independiente vs Muñoz

Libre: Pueyrredón

Séptima fecha 9/04:

En Villa Mi Serranía: Recalde vs Pueyrredón

En Embajadores: Muñoz vs Colonias y Cerros

En Colonia San Miguel: Sociedad de Fomento San Lorenzo vs Defensores de Hinojo

En Crotto: Crotto vs Villa Magdalena

Libre: Independiente

Octava fecha 16/04:

En Santa Agueda: Pueyrredón vs Independiente

En Domingo Colasurdo: Colonias y Cerros vs Crotto

En Villa Mi Serranía: Recalde vs Muñoz

En Colonia San Miguel: Sociedad de Fomento San Lorenzo vs Villa Magdalena

Libre: Defensores de Hinojo

Novena fecha 23/04:

En Colonia San Miguel: Independiente vs Recalde

En Domingo Colasurdo: Colonias y Cerros vs Sociedad de Fomento San Lorenzo

En Crotto: Crotto vs Defensores de Hinojo

En Santa Agueda: Pueyrredón vs Muñoz

Libre: Villa Magdalena