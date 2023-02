Rumores de romance: la foto de Guillermina Valdes y Santi Maratea

Una serie de rumores de romance se generaron en los últimos días entre el influencer Santiago Maratea y la modelo y empresaria Guillermina Valdés, luego de que se señalara que ambos habrían sido visto juntos en Mar del Plata.

Según revelaron, Maratea habría visitado a la ex de Marcelo Tinelli en "La Feliz", dónde Valdés realiza temporada de teatro.

La actriz forma parte del elenco de "39 escalones" junto a Facundo Arana, Freddy Villarreal y Maxi de la Cruz.

Sin embargo, se indicó que esta no sería la primera vez que habría un encuentro entre el influencer y la actriz, luego de que se filtraran imágenes de Maratea esperando un pedido en una hamburguesería de Palermo, mientras Valdés lo espera en el auto.

Además, trascendió que la posible pareja habría pasado San Valentín juntos. El influencer aseguró que son "amigos" y agregó que tomaron "un café dos veces".

Hace un tiempo, Santi Maratea fue consultado sobre el amor y no dudó en responder. “¡Obvio que me he enamorado! Pero lo que suelo aclarar es que una cosa es estar enamorado y otra, muy distinta, es tener una relación de pareja. Si me preguntás: ‘¿Estás en pareja?’, te voy a contestar: ‘Nunca’. Pero si la duda es: ‘¿Estás enamorado?’, te respondo: ‘Siempre’”, le contó a Para ti.

Santiago, de 30 años, aseguró que le parece muy aburrida la idea de formar una familia. “No es que me resulte imposible imaginarlo, pero lo poco interesante es experimentar ese formato tan tradicional que propone la historia desde hace siglos como la sagrada familia: María, José y Jesús. Es como el amor explicado a través de Adán y Eva, Romeo y Julieta, Don Quijote y Dulcinea… Como si la única forma de conocer el amor fuera través de una pareja… ¡Una gran mentira!”, lanzó.

“Casarme con un hombre y tener hijos me da el mismo cringe que casarme con una mujer. Me parece un esquema muy similar. Con todas las posibilidades que hay en este mundo… ¿Por qué me voy a limitar a un formato que ya todos conocen?”.