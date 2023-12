Alfredo Ardiles: “En el 2024 quiero correr los Panamericanos con la Selección”

Luego de haber obtenido el tercer lugar del podio en la Milla Urbana, Alfredo Ardiles habló con Infoeme de lo que fue el año que termina y las grandes expectativas para el 2024.

“Estoy muy contento de todo lo que hice en este año”, fueron los primeros dichos de Alfredo Ardiles para después comenzar con el análisis de lo que fue el 2023 con nutrida presencia en competencias nacionales con récords olavarrienses en varias oportunidades.

El juvenil atleta de 18 años contó que “durante todo el año fuimos preparando las carreras de manera individual, tuvimos en cuenta la distancia y el terreno y no es que me estoy matando como algunos dicen y tampoco me matan, se hasta donde tengo que hacer y también fue importante trabajar lo mental”.

“No es fácil el deporte de alto rendimiento, menos siendo adolescente, pero desde chico sabía que quería esto”

Pensando en lo que viene luego de algunas semanas de descanso, Alfredo Ardiles aseguró: “Para el 2024 tengo varios objetivos, pero uno de los más importantes es el récord de los 800 metros que me quedó pendiente” y en su primer año compitiendo en la categoría U20 sentenció: “Trabajaré para ser campeón nacional en cualquiera de las distancias -800, 1500 o 3000 metros- para ir a los Sudamericanos y los Panamericanos como parte del equipo nacional”.