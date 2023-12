Milei quiere a Martín Menem para presidir la Cámara de Diputados

El designado ministro del Interior de Javier Milei, Guillermo Francos, confirmó este sábado que Martín Menem -sobrino del expresidente- será propuesto por La Libertad Avanza (LLA) para presidir la Cámara de Diputados a partir del próximo 10 de diciembre, en tanto que el formoseño Francisco Paoltroni será postulado para liderar el Senado.

“El Presidente electo ha decidido que ambas cámaras estén presididas por dirigentes de La Libertad Avanza”, reveló Francos esta mañana en diálogo con radio Mitre.

En esa línea, adelantó que Martín Menem “va a ser propuesto por el presidente electo como candidato a presidir la Cámara de Diputados y en caso del Senado va a proponer a Paoltroni de Formosa”.

El diputado nacional electo por la LLA Martín Menem (La Rioja) se había sumado ayer a la lista de postulantes a ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados, un lugar para el cual también se habían posicionado los legisladores Cristian Ritondo, del PRO; Florencio Randazzo, de Hacemos por Nuestro País, y (electo) Miguel Pichetto del Peronismo Republicano, entre otros.

Si bien varias fuentes parlamentarias dan por hecha la llegada del sobrino del expresidente Carlos Menem a la titularidad de la Cámara, desde la oficina del Presidente electo aún no se confirmó esta designación, aunque este sábado fue mencionada por Francos.

Apellido con historia

Martín Menem -hijo del exsenador nacional Eduardo Menem-tiene 48 años y fue elegido diputado nacional por La Rioja el pasado 22 de octubre, por lo que asumirá su banca el próximo jueves en la sesión preparatoria prevista para las 12.

Abogado y empresario, Menem entró a la política hace dos años como diputado provincial en La Rioja, este año compitió por la gobernación y finalmente resultó diputado nacional electo.

En 2021, Martín Menem fue el único candidato liberal que Javier Milei apoyó por fuera de la Ciudad de Buenos Aires. El probable presidente de la Cámara baja se mostró en ese momento con Milei y alcanzó el 13% de los votos.

Estudió abogacía en la Universidad de Belgrano y dirige la empresa Gentech, en la que produce suplementos deportivos y barras proteicas, con las que se convirtió en proveedor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En una entrevista con Clarín el año pasado, Martín Menem contó que “lo que me une con Milei es que es quien mejor interpreta las ideas de (Carlos Saúl) Menem en los ’90, o lo que pasó en los ’90. Y que lo reivindica permanentemente, como no lo hizo nadie y en el momento que no lo hacía nadie, es lo que más une con él”.

De ser designado, Menem reemplazará a la actual titular del cuerpo, Cecilia Moreau, que ejerce ese cargo desde el 2 de agosto de 2022, cuando reemplazó al actual ministro de Economía, Sergio Massa.

En tanto, Paoltroni es senador electo por la provincia de Formosa y comenzó a tener relevancia por armarse un partido político para enfrentar a Gildo Insfrán en esa provincia y así se convirtió en uno de los ocho senadores que formará parte del bloque de Milei en la Cámara alta.

Con información de DIB.