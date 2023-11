Massa: “Hablen con sus nietos, con sus hijos, un país no se construye vendiendo los órganos, sino con corazón”

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, aseguró que garantizar la “igualdad de oportunidades” es una de las condiciones que “hace grande” a la Argentina, y sostuvo que el país que viene tras el ballotage del próximo 19 de noviembre, en el competirá con el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, “se construye con el corazón” y “no vendiendo órganos”.

“Si hay algo que hace grande a la Argentina es la igualdad de oportunidades. Es que el hijo de un laburante o de un desocupado pueda soñar con ser ingeniero, abogado o presidente”, expresó Massa en la localidad de San Fernando, al norte del conurbano bonaerense, donde estuvo acompañado por el intendente Juan Andreotti, entre otros dirigentes políticos de UxP.

Massa dialogó con centenares de vecinos que se convocaron para escucharlo este domingo y a quienes les planteó que su objetivo de país es que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes “vayan al colegio con una computadora en la mochila pensando en crecer, en estudiar pensando y en trabajar”.

“Por eso hablen con sus hijos, con sus nietos. Díganles que un país no se construye vendiendo los órganos, sino con corazón. La Argentina que viene se construye con el corazón”, afirmó.

Massa hizo referencia así a una de las propuestas expresada por Milei y otros dirigentes de su espacio en favor de impulsar un mercado de órganos.

Al respecto, el candidato presidencial de UxP consideró que en un momento en el que la Argentina discute hasta la venta de órganos, los argentinos cuentan en cada elección con la “oportunidad de elegir con nuestro documento ser donantes de órganos”.

“Tenemos una enorme comunidad en la Argentina donante de órganos que es símbolo de la solidaridad. Escuchar hablar de que un papá o una mamá puede vender a su hijo o un órgano es una locura”, aseveró Massa.

En ese contexto, el ministro de Economía y postulante presidencial dijo que “en un país donde quieren privatizar” el sistema de salud pública, su candidatura de UxP plantea “que sea gratuito para que puedan vivir y ser atendidos”.

“Les quiero decir algo muy importante: quieren privatizar los trenes, el agua y las cloacas; el asfaltado de las calles. Pero, peor aún, quieren entregar nuestras Malvinas. La sangre de nuestros veteranos y nuestros caídos no se negocia. Las Malvinas fueron, son y serán en argentinas”, aseguró.

El ministro de Economía comentó que días atrás se encontró con “algunos de los 20.000 jubilados que quedan en la Argentina” que cobran sus prestaciones de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP), el sistema previsional privado que se instauró en los años 90. “Cobran entre 5.000 y 20.000 pesos. Eso es lo que representa el sistema de AFJP en la Argentina”, detalló Massa.

“Nosotros queremos mejores jubilaciones, más medicamentos, más protección para nuestros jubilados y jubiladas que son los que trabajaron toda la vida en el sistema jubilatorio de nuestra patria”, indicó, y añadió que el próximo 19 de noviembre, cuando se dispute el ballotage, “se definen cosas muy importantes”, entre ellas, dijo, “si los trabajadores tienen derecho a las vacaciones pagas o no; si tienen derecho a la indemnización o no; si tienen convenio colectivo de trabajo o no. Nosotros defendemos el trabajo con derechos. No queremos esclavos en la Argentina: queremos trabajadores bien pagos”. (DIB)