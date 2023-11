“Juani” Barbieri y su paso por Acassuso: “Dejé todo por la camiseta”

Juan Ignacio Barbieri habló con Sólo Ascenso en su receso de temporada, luego de su paso por el “Susso” en la Primera Metropolitana.

“Me quedo con la experiencia de haber sumado muchos minutos, de haber convertido goles y de saber que dejé todo por la camiseta”, comenzó diciendo Juan Ignacio Barbieri sobre su paso por Acassuso confirmando que terminó su experiencia en el “Quemero” y que desconoce donde jugará en el 2024: “Estaba a préstamo en el club. Cumplí contrato y por ahora tendría que volver a Flandria, donde tengo un año más de vínculo, pero no he hablado nada".

Sobre lo que fue su experiencia en la Primera Metropolitana, el delantero sostuvo: “Tuvimos varios altibajos. No logramos ser un equipo regular que nos permitiera pelear más arriba y no pudimos cumplir el objetivo máximo que era ascender, pero competimos todo el año”.

“Logramos entrar al Reducido y por penales nos quedamos afuera. Fuimos un equipo duro en ambos torneos", dijo el ex centrodelantero de Acassuso que pensando en lo que viene se mostró optimista: “Las expectativas para el año que viene son las mejores, como en todos los años. Sea en el club que sea, poder hacer un gran año, sumar muchos minutos, poder convertir goles y cumplir los objetivos grupales del club".

Fuente: Martín Tellechea para Sólo Ascenso