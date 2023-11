Massa luego de votar: "Esta elección define que país vamos a transitar en los próximos cuatro años”

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, votó este mediodía en la Escuela Antártida Argentina EP N°34 ubicada en la localidad de Tigre, rodeado de cientos de militantes, entre abrazos, aplausos y canciones augurando su triunfo en el ballotage.

Sobre la elección, aseveró: “Es sumamente importante, define qué país vamos a transitar los próximos cuatro años. Empezamos una nueva etapa en la Argentina y eso requiere, además de la buena voluntad, inteligencia y capacidad, pero por sobre todas las cosas del diálogo y de los consensos necesarios para que nuestra patria recorra un camino mucho más virtuoso en el futuro”.

Sobre esa proyección de cara al futuro, expresó su voluntad de que “las relaciones de Argentina con todos los países del mundo se den en un marco de seriedad, que se consolide el camino de la multipolaridad y la relación seria” con el resto del mundo.

Ante consultas vinculadas al resultado del ballotage y al rumor de que Horacio Rodríguez Larreta sea su ministro de Economía, Massa apeló a la cautela: “Hoy es un día de veda y me gustaría que no terminemos violando la ley, me parece que no es el camino más indicado”.

Luego el candidato se dirigió a la escuela donde votó su esposa, Malena Galmarini, quien en un breve encuentro con la prensa pidió a la Justicia electoral que refuerce con un comunicado la ley que indica que las boletas rotas o averiadas dentro del sobre “son votos válidos”, ya que había denuncias de varios casos de esas características sobre la fuerza Unión por la Patria.

Con información de DIB.