Barrio Hipólito Yrigoyen: vecinos reclaman por una vereda intransitable

Vecinos del barrio Hipólito Yrigoyen se comunicaron con Infoeme para reclamar sobre el estado de una vereda que la califican como "intransitable".

La misma es la ubicada en Mitre entre Saavedra y Laprida. Allí, se pueden observar pastizales que no permiten el paso de peatones.

En una de las esquinas hay un baldío que era utilizado por los niños del barrio para jugar pero eso se ve imposibilitado por el estado del lugar.

Según manifestaron "esta situación se repite hace cuatro meses, cada vez que reclamamos o hacemos visible lo que sucede por acá activan pero después lo abandonan".

"Los terrenos no sabemos si tienen dueños o no, algunos vecinos lo limpiaban de onda pero se cansan. Si no fuera por un vecino que nada tiene que ver con esos terrenos esto ya sería un basural", concluyeron.