Teo Gamondi, listo para el Mundial Sub18: “Será una experiencia única, que voy a tratar de disfrutar"

En el transcurso del fin de semana, el deportista olavarriense se presentó en un torneo en Bahía Blanca y consumado el título, habló con La Nueva.

A pocos días de cumplir el sueño de disputar el Mundial Sub18, Teo Gamondi recorrió lo casi 300 kilómetros que separan Olavarría de Bahía Blanca para jugar un torneo donde se consagró campeón junto a su entrenador Gabriel Reyes y ultimó detalles para la cita mundialista, que se desarrollará en Asunción, Paraguay.

"Este torneo sirve para agarrar timing, aparte la cancha está muy linda, lenta, y se puede jugar muy bien", agregó uno de los integrantes del equipo que derrotó a Leandro Santomassimo y Juan Maspoli por 7-5 y 7-5 en la final.

"Este torneo sirve también para relajarse y pensar en otras cosas. Esto es más para disfrutar, en el Mundial hay más presiones", reconoció el olavarriense que integrará la pareja N°1 de la selección junto a Ignacio Archieri (de Lobería). El otro binomio seleccionado lo componen los chaqueños Kevin Kviatkovski (categoría 2005) y Renzo Núñez.

"El mayor logro para un jugador es representar a la Selección y este año vamos como pareja 1, lo que también nos genera más expectativa", admitió Gamondi.

Para el deportista, el Mundial será otro logro más en su corta pero ascendente carrera, que ya incluye -entre otras cosas- una doble consagración en el Torneo Panamericano (en la modalidad por equipos y Open Sub 16) en Camboriú en 2022, debut en el World Pádel Tour (en Máster de Buenos Aires en 2022) y la obtención del Máster de Menores disputado en julio en Tortuguitas.

Tanto en Brasil como en el Máster, hizo dupla con Archieri, con quien repetirá en Asunción: "Lo del Panamericano fue una experiencia increíble, aunque siempre con la presión de ganar, porque Argentina tiene que estar en lo más alto. Este Mundial ya lo tomo con más confianza, pero todavía soy chico y tengo mucho por mejorar y aprender", reconoció.

En cuanto a las virtudes de su juego, Teo reconoció que son dos: "La mentalidad y la solidez; no erro mucho, no me gusta tirarla afuera".

Otro de los grandes momentos que vivió en el último tiempo, fue disputar un partido en el Abierto de Buenos Aires 2022, perteneciente a la temporada del World Pádel Tour, la elite de la disciplina. En el predio de La Rural, Teo compartió cancha con Nicolás Zurita cayendo en el estreno en 16avos de final ante Antonio Cano y José García por 6-2 y 6-0 y sobre la posibilidad sostuvo: "Cuando empezás a jugar al pádel es lo que querés o soñás, fue una experiencia única y espero poder repetirla algún día", se ilusionó.

En el circuito mundial brilla uno de los grandes embajadores que dio el deporte bahiense, Miguel Lamperti, con quien ha cruzado alguna charla ya que comparten la marca que los patrocina: "A Miguelito lo conozco, he hablado alguna vez, es un crack. Es lo que todos queremos ser algún día", reconoció.

En busca de ese sueño, Teo migrará en enero hacia España, epicentro del mejor nivel del planeta. Pero antes defenderá la camiseta Argentina en el Mundial: otro sueño cumplido: "Será una experiencia única que no todos la pueden tener, así que voy a tratar de disfrutarla", cerró Teo.

Fuente: La Nueva