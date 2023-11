Hinojo y Loma Negra se quedan en Primera División

Invirtiendo localías se jugaron, este domingo, los desquites para mantener la categoría en el único certamen del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría y lograron su plaza Loma Negra e Hinojo.

En el Pedro Iriart Legorburu, Sierra Chica venció 1 a 0 a Loma Negra con gol de Matías Mignone de penal, pero el triunfo no le alcanzó para revertir el resultado global 2 a 1 a favor del “Celeste”.

Por otro lado, Hinojo volvió a vencer a Luján, esta vez por 3 a 2 y cerró la serie 6 a 3 para salir beneficiado en la serie de Play-Out. Lucas Montoya, Felipe Gandolfo y Braian Alveira marcaron en el “albiverde”

Pensando en conocer el equipo que descenderá, se enfrentarán Sierra Chica y Luján con ventaja de escenario para el elenco de la capital del granito rojo.