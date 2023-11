Una olavarriense quiso comprar ropa de blanco y fue estafada por más de 125 mil pesos

Una vecina de Olavarría intentó comprar ropa de blanco a un supuesto proveedor de Buenos Aires a través de WhatsApp y fue estafada por mas de 125 mil pesos.

Según relató la victima "el mayorista tenía referencias, había chicas de acá que le habían comprado y me dijeron que no había ningún problema, que siempre habían mandado todos los pedidos bien".

Ante este panorama, la olavarriense confió y realizó la transferencia. "Al otro día no me pasa la guía de seguimiento de lo que había comprado. Le pedí que me pasara la guía y me bloquearon de todos lados".

La mujer venía juntando el dinero desde hace varios meses para poder invertir por lo que se mostró muy afectada. "Era un monto bastante importante para mí, me costó un montón llegar a eso".

La denuncia ya fue radicada, "no se si me ayudarán en algo o no, pero es más que nada para evitar que a alguien más le pase", concluyó.